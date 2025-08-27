「スタイルがいい人」に直結「細く長い脚に見せる」ワイドパンツの選び方

闇雲に新しさを探すより、定着したスタイルを土台にパーツを更新していくほうが、確実に使える服と出会えるはず。選択肢が広い今こそ、お決まりのパターンに当てはめながら、ハズさず見た目も気分もリニューアル。







「上はコンパクト、下はワイド」の中でパンツを吟味

体形問わずスタイルアップに直結する、上はコンパクト、下はワイドの絶対的なバランス。旬のデザインでボトムのボリュームアップを図ると、さらに単純なワンツーでメリハリのある体が手に入る。







ゆるめのTシャツで「わきまえたボーイッシュ」

ベージュワイドパンツ／MANGO チェーンつきブラウンミニバッグ／MANGO デニムパンプス／MANGO グレービッグTシャツ／ユナイテッドアスレ（キャブ） ベルト／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）





目を引くロールアップがほどよい飾りに。ウエストはきゅっと、すそは広がるＡライン。チノの生地感でドレープの効いた風合いだから、キレイな装いにも向く。メンズがよくやりそうな装いも全部ルーズに仕上げるとやぼったくも見えかねないから、足元にはパンプス、ウエストにはベルトを足す趣向を凝らして、品のよさも維持。







すとんと縦落ちするスカートのようなシルエット

黒ベロアタンクトップ／グレーコード（ゲストリスト） 黒マクラメトップス／LAGUNAMOON（LAGUNAMOON ルミネ新宿2） 黒タックパンツ／ReNAVE（NAVE） ブルーバッグ／ブリー レオン（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） ローファー／ラルート（アバハウスインターナショナル オンラインストア）





中厚手のポリエステル素材は、脚線にまとわりつかず流れのいいシルエットを形成。タックが生むドレープもなめらかな素材と相まって穿き姿に抑揚を創出。ALL黒のストイックさをほぐすフリンジ風デザインや動きのあるマクラメ編みのニットタンクが、全部黒の重厚感を払拭。







ラフなだけで終わらない「ハイヒールも似合う」ワークパンツ

白Tシャツ／What’z up 原宿 カーキパラシュートパンツ／ユニオン ランチ（LITTLE LEAGUE IN C.） 黒パンプス／STACCA TO（バロックジャパンリミテッド）



適度な太さで、ウエストもすそもしぼれるワークパンツは、コンパクトなトップスとバランスがとれ、重心も上がって見える、実は女性らしさが際立つ服。ハリ感のあるコットンや本格的なポケットワークなど、レディなアイテムと合わせるだけでメリハリがつく無骨なデザイン。







