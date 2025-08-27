お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が8月26日深夜放送の『にけつッ!!』（読売テレビ）で、筧美和子（31）の“失態”について語った。

2人はラジオ番組『アッパレやってまーす!』（MBSラジオ）の水曜レギュラーとして共演中。ケンコバ曰く、このラジオにはリスナーから“とんでもないチクリメール”が時折送られてくるという。この日の『にけつッ!!』では、ケンコバがラジオリスナーから送られてきた筧に関する“タレコミ”について明かした。

筧は以前からお笑いコンビ「紅しょうが」のファンだったそうで、YouTubeでのコラボを持ち掛けたのだという。すると、紅しょうがは二つ返事で快諾し、同コンビのYouTubeチャンネルの人気企画である「タンクトップキッチン」に筧も参加することになったそうだ。

同企画は紅しょうがの熊元プロレス（34）がタンクトップ姿で、さまざまなゲストに手料理を振る舞うというもの。7月27日、紅しょうがのYouTubeチャンネルで熊元が筧のために春巻きを作る様子が公開され、同日筧のチャンネルではその春巻きを実食する動画がアップされた。

ケンコバのもとに届いた“タレコミ”は、この筧のチャンネルで公開された動画に関するもので、そこにはこう書かれていたという。

《筧さん、デニムのファスナー全開で開いてませんか？》

動画を確認すると、確かにソファに座っている筧のデニムのファスナーが開いているように見えるが……。ケンコバも動画を観て、「実際開いてて、証拠写真も貼られてて。僕もそれまじまじと見たんですけど、『開いてるなぁ』」と感じたと明かし、筧にこの件について直接聞いたそうだ。

すると、筧も動画の公開後に自分で気づいていたようで、「やばい。これ事務所に怒られる」「紅しょうがさんに迷惑かかったら、大変なことになる。変な風にニュースになったら」とパニックになっていたそうだ。ケンコバは筧から聞いた当時の状況をこう説明した。

「（筧が）編集の人に直接電話して、『すみません。ちょっとこういうことなんで、私のこのファスナーのところにモザイク入れてください』って。一回、モザイク入れてあげ直したんですよ。

ほんで見たら、とんでもない映像になって（笑）。『やっぱやめてください！ 元に戻してください！』って。『アホか』言うて。こんなところモザイクかかってたら、意味持ちすぎるやろ（笑）」

その結果、動画はモザイクなしの元の状態でアップし直され、現在も閲覧することができる。ケンコバはこの話をすることで、普段は筧の動画を観ない人も興味を持つきっかけになるとし、「そっからまたね。チャンネルのファンになるってこともあるでしょうから。結果、良かったんじゃないのっていう」と締めくくっていたが、張本人である筧の心境やいかに――。