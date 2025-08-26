東京ばな奈×ちいかわ♡新デザインの『バナナプリンケーキ』登場！

東京土産の定番「東京ばな奈」と、SNSで大人気の「ちいかわ」がコラボした『ちいかわバナナプリンケーキ』が、さらにパワーアップして帰ってきます！新しいデザインのパッケージやスポンジの絵柄に加え、味わいもリニューアル。ふわふわのスポンジに、バナナが20％UPしたプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームを詰め込んだ特別な一品です。

かわいすぎる新デザイン♡

『ちいかわバナナプリンケーキ』は、今回のリニューアルでパッケージやスポンジ絵柄が新しくなりました。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加えて、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新キャラクターも登場！

食べるのが惜しくなる全6種類のデザインは、どれが入っているか開けてからのお楽しみです。さらに、8個入にはオリジナルステッカー付きで、ファン心をくすぐる仕掛けも♡

味わいもバージョンアップ！

お菓子自体もリニューアルされ、バナナプリンカスタードはなんとバナナ20％UP！よりフルーティで華やかな甘さを楽しめるようになりました。

ほろ苦いキャラメルクリームとのダブルクリームが、ふわふわのスポンジにぴったりマッチ。

4個入は853円（税込）、8個入は1,706円（税込）で、東京駅や羽田空港などで購入可能です。開けた瞬間から笑顔になれる、新しい東京ばな奈をぜひ味わってみて♪

リニューアルを記念した限定特典

今回のリニューアルを記念して、公式HPでは期間限定でスマートフォン用のオリジナル壁紙をプレゼント中。8月26日(火)～9月9日(火)までの限定配布なので、早めのチェックがおすすめです。

さらに、購入すると特別デザインの紙手提げもついてきます。細部まで「ちいかわ」のかわいさが詰まった、ファン必携のアイテムです。

東京ばな奈×ちいかわの笑顔になるお菓子

ふんわりスポンジに、バナナの甘みとキャラメルのほろ苦さが絶妙に重なる『ちいかわバナナプリンケーキ』。見ても食べても楽しいリニューアルは、手土産や自分へのご褒美にぴったりです。

パッケージや特典のデザインも見逃せない可愛さ♡東京ばな奈の世界観とちいかわの愛らしさが融合した特別なお菓子を、この秋ぜひ堪能してみてください♪