KDDIは、訪日外国人向けにデータ通信専用サービス「Japan SIM」の提供を28日に開始する。

「Japan SIM」は、データ通信専用で、eSIMとして提供されるサービス。海外からオンラインで申し込めるようになっており、訪日前に手元のスマートフォンへeSIMのプロファイルをダウンロードできる。

トッピングはデータ量別、あるいは使い放題とあわせて10種類ラインアップされる。

プラン名 料金 1GB(3日間) 300円 3GB(3日間) 600円 5GB(5日間) 900円 10GB(7日間) 1,430円 10GB(15日間) 1,750円 20GB(30日間) 2,700円 データ使い放題(2時間) 190円 データ使い放題(6時間) 260円 データ使い放題(24時間) 660円 データ使い放題(3日間) 1,540円

期間限定でJR東日本の訪日外国人向けアプリ「Welcome Suica Mobile」からも購入できる。なお、提供期間の終了時期は未定。

7月には、全国のローソンで「povo2.0 Japan SIM」の提供が始まっていたが、今回は海外からもオンラインで「povo2.0」のeSIMを申し込めるようにした。povoのSDK（開発者向けキット）を活用し、JR東日本のアプリも販路のひとつに追加。トッピングのラインアップも、ローソンで販売中のものと異なる。