¡Ú½µ´Ö²òÀâ¡ÛÄãµ¤°µÈ¯Ã£¤Ç¹ÓÅ· ËÌ³¤Æ»¤Ï£±¥ö·îÊ¬¤Î±«¤¬¹ß¤ê·ÙÊóµéÂç±«¤â µ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ (2025Ç¯8·î25ÆüÌëÇÛ¿®)¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿¤µ¤ó¤¬º£½µ¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾±º¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î25Æü½µ¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÁ°Àþ¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËÂç±«¤ä¹â²¹¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö°¡Ç®ÂÓ¹âµ¤°µ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÄÌ¾ï¤Î²Æ¤è¤ê¤â¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ÃÏ¾å¤Îµ¤²¹¤Î¹â¤µ¤ÇÂçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤äÅìÆüËÜ¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë´í¸±À¤Ë·Ù²ü¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·µ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë26Æü¤«¤é27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢È¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤ÈÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë1¥ö·îÊ¬¤Î±«ÎÌ¤¬°ìµ¤¤Ë¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾¾±º¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ï¤â¤È¤â¤È±«¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó100¥ß¥ê¤«¤é150¥ß¥ê¹ß¤ë¤È1¥ö·îÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´¨ÎäÁ°Àþ¤ÎÄÌ²á»þ¤ÏÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç¤â·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£Ã»»þ´Ö¤Ë±«ÎÌ¤¬µÞÁý¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¸²Ãø¤ÊÂç±«¾ðÊó¤äÅÔ»Ô·¿¤Î´§¿å¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸á¸å¤Îµ¤²¹¾å¾º¤ÇÂçµ¤¤¬¤è¤êÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë±¿Å¾¤Ê¤É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤À¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤âÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1¥ö·îÊ¬¤Î±«ÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²þ¤á¤ÆÃí°Õ¤ò´µ¯¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¡¢ÅÔ»Ô·¿¤Î´§¿å¥ê¥¹¥¯¤òµó¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÁ°ÀþÄÌ²á°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾±º¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍè½µ¤Î½µ´©²òÀâ¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
