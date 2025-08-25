2400¿Í¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é170²¯±ßÄ¶¤ò½¸¶â¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼ÒºÄ¡×Ìµµö²ÄÈÎÇä¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡È¥¥é¥¥é¼ÒÄ¹¡É¤¿¤Á¤Î±Ç¤¨¼Ì¿¿
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤Î¼ÒºÄ¹ØÆþ¤òÌµÅÐÏ¿¤Ç´«¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡ÖS DIVISION HOLDINGS¡×¡Ê°Ê²¼¡¢SDH¡Ë¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿Ü¸«°ìÍÆµ¿¼Ô¤é¡¢ÃË½÷9¿Í¤ò¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£Ìó2400¿Í¤«¤é·×171²¯±ß¤â¤Î»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç·¿»ö·ï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9¿Í¤Ï¼çÈÈ³Ê¤Î¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSDH¤Î´´Éô¡¢¼ÒºÄ¤òÇä¤ë¤¿¤á¤ÎÂåÍýÅ¹2¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÀ¾ÆüËÜ¤Ç¹¤¯¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¶¶ËÜ¤È¤è¤ßÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈà½÷¤ò¡Ö½÷Äë¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ïµõ¾þ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ØÀ¾ºß½»¤ÎÈï³²¼Ô½÷ÀA¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÏÈþÍÆ´Ø·¸¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈþÍÆ·Ï¤Î»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï2Ëü¿Í°Ê¾å¡£ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¡Ø¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¶È³¦¤ÏÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÈþÍÆ´Ø·¸¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»ä¤â¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¡¢¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÃËÀ¤ÏÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤ä»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦½÷À¤¿¤Á¤³¤½¡¢¤ª¶â¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡Ù¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È°Â¿´¤Ç¤¤ÆÃå¼Â¤ÊÅê»ñÀè¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤ì¹þ¤ß¤Î¡Ø¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼ÒºÄ¡Ù¤ò´«¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤â»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÀâÆÀÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢1000Ëü±ß¶á¤¯¤òÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡¡¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£A¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯Ìó1000Ëü±ß¤òÅê¤¸¤¿B¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤â¡¢¤½¤Î2¤Ä¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö2022Ç¯9·î¤´¤í¤ËÅê»ñ¤·¡¢Íâ·î¤«¤éÌó10Ëü±ß¤ÎÇÛÅö¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤ÇÆþ¶â¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£SDH¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÁ÷¶â¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè·î¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿ô¥«·î¤¿¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤Ï¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢¡Ø¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¿·µ¬»ö¶È¤¬Æ°¤¤À¤·¤¿¤éÇÛÅö¶â¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤òÂù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿B¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÛÅö¶â¤òÄü¤á¤Æ¸µ¶â¤À¤±¤Ç¤âÊÖºÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤«¤±¹ç¤¦¤È¡¢SDH¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡ØÇÛÅö¶â¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸µ¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·î¤Ë1Ëü±ß¤º¤Ä¤À¤È¡£¤½¤ó¤Ê¾¯³Û¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¸µ¶â¤¬Á´³ÛÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤Ï»à¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¹¤°¤ËÁ´³ÛÊÖºÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë
¡¡º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢½¸¤á¤¿Áí³Û171²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢ÇÛÅö¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìó120²¯±ß¤Î¹ÔÊý¤¬¤¤¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥«¥Í¸¯¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡¢¹âµé³°¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¼«Ëý¤²¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Æì¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò¡¢º£²ó½¸¤á¤¿»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎSNS¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¥Ø¥ê¤ò¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤·¡¢µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¡È¥¥é¥¥é½÷¼ÒÄ¹¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÈÈ³Ê¤Î¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤â¡¢50Ëü±ß¤Î¹âµé¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤¬ÊÂ¤ó¤À¡È±Ç¤¨¼Ì¿¿¡É¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ô°ìÎ®¤Ï°ìÎ®¤È¤Ä¤ë¤à¡¡ÆóÎ®¤Ï»°Î®¤È¤Ä¤ë¤à¡Õ¤È¤¤¤¦¥Ý¥¨¥à¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¶¶ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÃç´Ö¡×¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÈà¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤Ç¤ÎÎ©·ï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£