【キャラおせち】『トムとジェリー』『スヌーピー』『ムーミン』『すみっコぐらし』の予約開始！
毎年好評ベルメゾンの「キャラクターおせち」、2026年版の予約販売が、本日2025年8月25日（月）正午から開始された。
＞＞＞4種類のおせち、内容をチェック！（写真29点）
2026年版のキャラクターおせちは、トムとジェリーの仲間たちが大集合したポップで可愛いデザインのおせち・二段重「トムとジェリー」、PEANUTS（R）とコラボレーションしたシックで高級感のあるおせち・二段重「スヌーピー」、明るい黄色を基調としたお花の絵柄が目を引くおせち・二段重「ムーミン」、「すみっコぐらし」をモチーフにしたお子さまも楽しめる食材入りのおせち・三段重「すみっコぐらし」の全4種にて展開。
発売から19年目を迎えるベルメゾンオリジナルの「キャラクターおせち」は、「楽しい1年の始まりを過ごして欲しい」という思いを込め、お客様の声やその年のトレンドを取り入れながら開発している。今年のキャラクターおせちの発売においても、昨年購入いただいたお客様のアンケート結果をもとに、味の追求はもちろんのこと、それぞれの世界観とキャラクターの魅力を最大限に引き出すことに注力しながら、食材を1つ1つ見直し、改良している。
さらに付属品にもこだわり、本年度は新しく「トムとジェリー」にオリジナルデザインの小皿が付属し、「すみっコぐらし」には正月以降も楽しめる卓上カレンダーが付属する。食材の選定から重箱のデザイン、オリジナルの付属品に至る細部にまでこだわり、子どもから大人まで幅広い世代が新年を楽しめる特別なおせちに仕上げられている。
それぞれの特徴を紹介。
おせち・二段重「トムとジェリー」は、主役のトムとジェリーに加え、食いしん坊ねずみのタフィーやあひるのクアッカー、美しい白い猫のトゥードルスなどの人気キャラクターも登場するポップで可愛い重箱に、ジェリーが大好きなチーズを使った食材を多く盛り込んでいる。さらに、一昨年に即日完売した「トムとジェリー」おせちに入っていたチーズディップが再登場。なめらかな口溶けのチーズケーキや、オリジナルデザインの小皿と祝い箸も付属する。チーズを食べるジェリーの姿や、それを狙うトムの表情が目に浮かぶような、盛りだくさんのおせちセットだ。
おせち・二段重「スヌーピー」は、スヌーピーとウッドストック、そして鮮やかな椿をあしらった六角形の重箱に、かに爪、真鯛幽庵焼、豚角煮、数の子などの伝統的な食材を豪華に盛り込んでいる。少人数から楽しめる、大人向けの二段重だ。もちもちのお餅やプチプチとした雑穀の食感にこだわった冷凍ぜんざいと祝い箸を一緒にお届け。スヌーピーたちと一緒に新年を迎えているような気分になれる、特別なおせちセットとなっている。
昨年は発売から約2週間足らずで完売したムーミンのおせちですが、今年はムーミンたちと明るい黄色を基調とした花の絵柄をデザインした愛らしい重箱に、大人向けの洋風食材を盛り込んでいる。リトルミイとスナフキンの練り切りやローストビーフ、合鴨スモーク、サーモンバジルなどの食材が、食卓を華やかに彩っている。蒸すだけで簡単にできる具沢山の茶碗蒸しと、オリジナルデザインの風呂敷、祝い箸を一緒にお届け。まるでムーミンたちがお祝いに駆けつけてくれたような気分になれる、おしゃれなおせちセットだ。
おせち・三段重「すみっコぐらし」は、パステルブルーの長方形の重箱に、すみっコたちをモチーフにしたじょうよ饅頭やお団子などお子様に嬉しい食材を盛り込んでいる。卓上カレンダーと祝い箸を一緒にお届け。カレンダーは使用後もミニポストカードとして使用でき、絵合わせカードとして遊べるデザインも入っているため、正月だけでなく1年を通して楽しめるもの。お子様だけでなく、大人も思わず笑顔になる、可愛さと癒しが詰まったおせちセットだ。
2026年のおせちはどれにしよう？ 楽しく悩みながらおせち選んでみて。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co.(s25)
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp
（C）Moomin Characters TM
（C）2025 San-X Co.,Ltd. All Rights Reserved.
