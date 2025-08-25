¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡¢¡Ö¿²°ú¤°ÍÂ¸¤Ïº£¤¹¤°¤ä¤á¤í¡ªÍø±×¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï´¶¾ð¤òÆ°¤«¤»¡×
¡ØÃÍ°ú¤°ÍÂ¸¤Ïº£¤¹¤°¤ä¤á¤í¡ªÍø±×¤ò¼é¤ë¡ÈÈÎÇäÀïÎ¬¡É¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬ÃÍ°ú¤¤ËÍê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ëÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥âー¥ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÀïÎ¬¡×¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ËÃÍ°ú¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ°¤ÎÀïÎ¬¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÃÍ°ú¤¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬ÃÍ°ú¤¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Íø±×Î¨¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç½ý¤Ä¤¯¡×¤È·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿¡£»öÎã¤Ë¤ÏÂç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎGAP¤ä¡¢¹âµé¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤Î¼ºÇÔ¤âµó¤²¡¢¡ÖÃÍ°ú¤¤Ï¤Þ¤µ¤ËËãÌô¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¹¤°¤ËÇö¤ì¡¢¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ°ú¤¤»¤º¤Ë¤ªÆÀ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡£¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¹¥âー¥ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÀïÎ¬¡×¤À¡£¡Ö¾®¤µ¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÆÀ¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬¤È´¶¾ðÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¡ÖÌµÎÁ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¡¢Ã»»þ´Ö±äÄ¹¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¡È¤ª¶â°Ê³°¡É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢¸ý¥³¥ß¤ä¥ê¥Ôー¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤Ï¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¡ÈÃÍÃÊ¡É¤ÏËº¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ï¤º¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÃÍ°ú¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òºî¤ê½Ð¤¹È¯ÁÛ¤¬É¬¿Ü¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¶È¼ïÊÌ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤éÎ¢¥á¥Ë¥åー¤ò¥µー¥Ó¥¹¡¢¾®Çä¤Ê¤éÈóÇäÉÊ¤òÄÉ²Ã¡¢ÈþÍÆ¶È¤Ê¤é¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î»Ü½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤Á¤ç¤¤Â¤·¡É»öÎã¤ò¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¾Ò²ð¡£¡Ö½é¸«¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¸ú²ÌÀäÂç¡×¤È¼ÂÁ©¸ú²Ì¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥âー¥ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÀïÎ¬¤Ï¡È¾ï»þÄó¶¡¡É¤È¡ÈÉÔÄê´ü¤Î¸ÂÄê¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤Î2¥ì¥¤¥äーÀïÎ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿Í¤Ï´·¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¾ï»þ¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¸ÂÄêÀ¤äÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î´¶Æ°¤ò¾å¼ê¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÍ°ú¤¤ÏÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡£ÃÍÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´¶¾ð¤òÆ°¤«¤·¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÎáÏÂ¥Ó¥¸¥Í¥¹Àï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¥«¥®¡×¤È²þ¤á¤ÆÎÏÀâ¡£
