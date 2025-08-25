ウソだろ!?信じられないが詐欺だった!!「困ってるみたいだし…」善意に付け込む巧妙な手口に注意！【作者に聞く】
「おーい、そこの君！」見知らぬ車が急に止まり、運転席の男から声をかけられた。車をのぞき込むと、助手席には奥さんらしき人、後部座席には子どもが乗っていた。男は「急にごめんね。ちょっと頼みがあるんだ」と話しかけてきた。実はこの家族は“ガソリン代詐欺”の常習者で、子ども連れということで相手を安心させ、そのあと巧妙に“おいしい話”をチラつかせて騙していく手口だったのだが、そのときの主人公は知る由もない…。この漫画を描いたのは、現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さん。このあとkasuteraさんは事件に巻き込まれていく。
子ども連れの家族ぐるみでの詐欺は、さすがに日本ではなかなか遭遇しないがアメリカでは起こりうることらしい。この漫画の作者・kasuteraさんは、現在アメリカでアクターとして活躍中。英語と日本語両方の声優の仕事もこなしているkasuteraさんに、当エピソードについてや、そのほかの詐欺についても話を聞いてみた。
■「本当は○ドルだけど安く売るよ！」詐欺師の定番セリフと演出のパターンがテンプレート化!?
本作「ガソリン代詐欺」は、作者のkasuteraさんがアメリカではよくある詐欺の仰天エピソードをユーモラスに描いた作品だ。実際に2度遭遇したといい、「1回目は男2人、2回目は子連れの夫婦でした。しかし手口はまったく一緒で、旅行中でガソリンがなくなりそう、でもカードが不具合で使えない、だからこのジュエリーを現金で買ってくれというストーリーでした」と振り返る。あまりに同じ展開だったため、「2回目は聞きながら笑いそうになりましたよ(笑)『本当は○ドルなんだけど安く売るよ！』って強調するところまで一緒でしたから。そういうフォーマットがあるんでしょうね」と語り、詐欺の手口がテンプレート化されていることに驚きを感じたようだ。
kasuteraさんは、ほかにも驚きの詐欺に遭遇した。ATMを使おうとしたところ、チェック(小切手)を持った男性に君の口座で現金化してほしいと頼まれた。男性の口座は凍結されていたため、困っているならと依頼を引き受け、チェックをATMに入金。「残高が900ドル増えているのを確認し、現金を引き出して800ドルを渡しました。残り100ドルはお礼だと言われました」と振り返る。
しかし数日後、残高は減っていた。「チェックは振り込まれてから数日間は保留扱いで、残高に加算されていたため、本物だと安心してしまいました」と説明する。結局、偽物でだまし取られた形になった。「海外で知らない人のチェックを振り込むのは絶対ダメです！しばらく悶えました(笑)」とkasuteraさんは注意を呼びかけた。
クスッと笑える驚きの体験談とリアルな危険が描かれた本作を、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
