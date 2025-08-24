ÉÙ»Î»³ÅÐ»³Æ»¤ÇÁø¶ø¤·¤¿àÆú¤Îº¬¸µá¤Ë1.1Ëü¿Í´¶Æ°¡¡¡Ö¤³¤ó¤ÊÆú¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡ÖÅÐ¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤½¤¦...¡×
ÉÙ»Î»³¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê¡½¡½»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¤Î°ì½Ö¤¬¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û19.9Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÆú¤Îº¬¸µá
»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎTaitan¡Ê¡÷taitan21¡Ë¤µ¤ó¡£
2025Ç¯8·î16Æü¡¢¡ÖÉÙ»Î»³ÅÐ»³Æ»¤Ë½Ð¸½¤·¤¿Æú¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¶¦¤ËX¾å¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢±À¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤»³Æ»¤«¤é¡¢¸«»ö¤Ê¼·¿§¤Ë¸÷¤ëÆú¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
Æú¤Îº¬¸µ¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë1Ëç¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ó¤ÊÂçÇ÷ÎÏ¤ÊÆú¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤ó¤À¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï21Æü¡¢Æú¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òTaitan¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
Å·¸õ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É...
Taitan¤µ¤ó¤¬Æú¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¸æÅÂ¾ì¥ë¡¼¥È¤Î¿·¸Þ¹çÌÜ¡£16Æü¤Î¸áÁ°5»þ50Ê¬¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¶õÌÏÍÍ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢Taitan¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢±«±À¤¬¶á¤¯¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅ·¸õ¤ÎÃæ¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÐ»³Æ»¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÕ¤ê¤«¤éÆú¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÆú¤Ï±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä«Æü¤¬Åö¤¿¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤ÎÃ»¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥º¡¼¥à¤·¤ÆÆú¤ÎÉôÊ¬¤òÂç¤¤¯»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊTaitan¤µ¤ó¡Ë
¼Â¤ÏTaitan¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÉÙ»Î»³¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿Ëö¡¢·è¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢È½ÃÇ¤ÏÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÅÐ»³Æ»¤«¤é¤ÎÆú¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ôÊ¬¸å¤Ë¤ÏÅÐ»³Æ»¤ËÆü¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æú¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÉÙ»ÎÅÐ»³Æ»¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤À¤±¸½¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Æú¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü1000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê22ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÆú¤Ï½é¤á¤Æ¡¡Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¡×
¡Ö¿À¡¹¤·¤¤É÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤ª¼Ì¿¿¡×
¡ÖÌ´¤ÎÀ¤³¦✨Æ»¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤ëÅÐ¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤½¤¦...¤È»×¤ï¤»¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×