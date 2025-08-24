この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『SNS運用代行で稼ぐお姉さんにインタビュー』と題した今回の動画に登場したのは、フリーランスとしてSNS運用代行を手がけるフリーランスさん。彼女は動画の中で、前職のメーカー事務からSNS運用代行への転職理由や、現在の仕事について赤裸々に語った。



動画冒頭、「貯金額を教えてください」という質問に「26,000円です」と素直に回答。しかし、その後「本当は800万くらい。頑張ってます」と明かし、意外な貯金額にスタジオも驚きの声を上げた。



SNS運用代行に挑戦する前は、手取り20万円のメーカー事務で働いていたというフリーランスさん。「辞めようと思った理由とか聞いてもいいですか？」という問いには、「お給料が少ないが一番」と率直に語り、「これだったなぁ」と当時の心境を振り返った。



大きな転機となったSNS運用代行については、「SNSの運用代行する動画」を見て勉強し、未経験からフリーランスに転身。「仕事に困らないフリーランスになれる方法を学べました」と、そのノウハウが収入アップにつながったと語る。現在は「平均すると70万円は超えてます」と明かし、最高で「120万円」と大幅な収入増を実現。「結構これてます。モテサンドをかっぽできるぐらい」と冗談交じりに満足げな表情も見せた。



最近のライフスタイルの変化については「引っ越ししました。北千住から恵比寿へ」と報告。「外食やコンビニのおにぎりも、もう値段は気にしなくていい」と語り、経済的な余裕もうかがわせた。



将来の夢については「海外に住みたい。最近スイスに行って良くて」と目を輝かせるフリーランスさん。仕事が場所を選ばないため「スイスで行っちゃおうかな」と語る場面も。



動画の最後には「お給料が少なくて辞めたのに、今はちゃんと生きていけている。頑張って良かったです」と締めくくり、フリーランスという働き方で掴んだ自身の変化に自信をにじませていた。