恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」を運営するアイベック（福岡市）が、「モテない女性の特徴」に関する調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年5月23日、成人男性100人を対象にインターネットで行われました。

2位は「周囲の反感を買う」こと

3位は「品がない」（46人）でした。品がない女性は、男性からモテづらい傾向があるようで、回答者からは「言葉遣いが汚い女性は、絶対にモテないと思います」「動作一つ一つが荒々しく、品性に欠ける印象を持った」「会話をしていて、品がなくコミュニケーションが全くだめだったのでモテることはないだろうなと思いました」といった声が寄せられたとのことです。

2位には「自己中心的な性格」（64人）がランクイン。自分のことばかり優先して、他人の気持ちを考えない行動を取ってしまうと、周囲の反感を買ってしまいます。そのため、回答では「自己中心的な人がいて見た目はかわいかったのですが、みんなイライラしており避けていました」「文句が多く、自分勝手な行動をして、周りから嫌われている人がいてモテない人だと思いました」「自己中心的な考えで相手に合わせず自分のしたいことを優先していた」といったコメントがあったということです。

そして、1位は「人の悪口が多い」（65人）でした。ネガティブな発言は、周りの空気を悪くしてしまうようで「毎回他人の悪口や文句が多く、話をするのが嫌になった」「イケメン男性がいるときは気配り女性を演じているが、女性だけのときに悪口を言ってるのを偶然聞いてしまったとき、この女性はモテないと感じました」「人の悪口を言う人は性格が悪く嫌いになる」などの回答が集まったとのことです。

1位となった「人の悪口が多い」について、同社は「どんなに見た目がきれいでも、男性から敬遠される原因となってしまうでしょう。男性からモテるには、悪口はそっと心の奥にしまい込んでおくべきです」とコメントを寄せています。