北中米W杯の組分け抽選会は12月５日にワシントンで開催。トロフィー持参のFIFA会長にトランプ大統領は「これもらってもいいの？」
2026年北中米ワールドカップの組分け抽選会が、12月５日にワシントンのケネディ・センターで開催されることが発表された。これは、米国大統領ドナルド・トランプ氏が明らかにしたものであり、当初はラスベガスでの開催が見込まれていたが、変更となった。英公共放送『BBC』などが伝えている。
2026年大会はアメリカ、カナダ、メキシコの３か国共催となり、出場国は従来の32から48へと大幅に拡大される。抽選会についてトランプ氏は「これは、おそらくスポーツ界で最大のイベントだ」と述べている。
また、FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長もホワイトハウスのオーバルオフィスで行なわれた発表に参加し、ワールドカップのトロフィーを持参。「抽選会は全世界にライブ放送され、10億人が視聴することになる」とし、「48チームが参加し、104試合が行なわれる。104回のスーパーボウルのようなものだ」とコメントした。
さらに、インファンティーノ会長はトランプ氏にトロフィーを手渡す場面もあり、トランプ氏が「これ、もらってもいいの？」と冗談を交わす一幕もあったという。
組分け抽選会では、48チームが４チームずつ12グループに分けられる。本大会では各グループの上位２チームと、成績上位の３位８チームが決勝トーナメントへ進出する方式が採用される。
ワールドカップの規模拡大や新たな大会方式、会場選定の観点からも、今後の詳細発表や各国の動向が、引き続き注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
