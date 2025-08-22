この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ココヨワチャンネル』で活躍するカウンセラーで作家のRyotaさんが、「【あるある】実は穏やかな暮らしの方が向いている人の特徴7選／もう人間関係に疲れていませんか？」と題した動画を公開。スローライフや穏やかな暮らしが本当に合う人の条件について、自身の体験を交えながら解説した。



動画冒頭でRyotaさんは「スローライフっていうのは、自分にたっぷり時間とかお金とかをかけて、無理なく生きていこう、そういう考え方なんですね」と定義。自給自足や極端なライフスタイルとは異なり、“無理せず安心して生きる”発想の重要性を強調した。



数ある特徴の中で最初に挙げたのは「もう十分にこれまで苦労したっていう人」。自身も過酷な労働や不本意な恋愛を重ねたと打ち明け、「だんだんと、生き方として、そんなに無理しなくてもいい。自分と家族が食べていける程度で良くて、あとは穏やかに暮らしたいなっていうのが出てきた」と心境の変化を語った。



さらに特徴として「小さなことで喜べる人」を指摘。「大きいドーパミン的喜びが必要ない。小さいものを細かく手にする積み重ねで『幸せだな』って思える」と分析し、「スイカ美味しいな」といった日常のささやかな幸せへの感受性の大切さを訴えた。



また「自己表現的な価値観が上位にある」人や「目立つことが煩わしい人」、「他人との比較に興味のない人」「変化の少なさに安心を覚える人」「承認欲求が低い人」といったタイプもスローライフ向きと解説。それぞれについて「派手な暮らしや多くの人間関係を求めず、淡々と自分の世界に没頭できること」「人と比べることよりも、自然や家族、自分らしい価値観に喜びを感じること」などを具体的に語った。



特にSNS社会で増える“他者比較”については、「皆疲れ切っちゃってるんですよ。比較に冷めた目で見ている人は、自然体で暮らす方が向いてる」とズバリ。さらに承認欲求が低い人について「自己承認できる人は、人間関係が最小限でも心地良い。最終的に求めるのは安心安全」と力説した。



動画の締めくくりでは、「十分苦労したから、この後はゆったりと過ごしていこう。それだって立派な生き方」とエール。「何を求めてるのか、一度立ち止まって考えてほしい」と呼びかけて動画を終えた。



『ココヨワチャンネル』では、こうした人間関係や生き方への気づきを毎日発信中。Ryotaさんは「今後も自分らしい幸せの形を考えてみてほしい」と語っている。