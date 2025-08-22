ブランド理念と「シェアハピネス」の進化、そして素材・製法の刷新

江崎グリコ（大阪市）は2025年8月20日、ロングセラーブランド「ポッキー」を10年ぶりに全面リニューアルし、2025年9月2日、リニューアルした製品を全国で発売すると発表しました。

1966年に誕生して以来、幅広い世代に親しまれてきたポッキーは今回、素材や製法を根本から見直し、現代のニーズに応える「シンプルで飽きのこないおいしさ」を追求したとしています。

チョコレート部分には、30種類以上のカカオの中から選び抜いた豆を複数種類ブレンドして使用。それぞれの特徴を生かすことで香りに奥行きを持たせたとしています。焙煎（ばいせん）温度を1度単位で調整し、仕上げにカカオマスを加える「追いマス製法」を導入することで、カカオ本来の風味を引き出しているそうです。

プレッツェル部分には国産全粒粉や発酵バターを新たに使用することで香ばしさを強調。開発段階では数百回におよぶ試作を繰り返し、添加物をできるだけ減らしたシンプルな配合も実現したそうです。

8月20日に都内で行われた発表会で、開発担当者は「何百回もの試行錯誤を重ね、誰にでも自信を持っておすすめできる味に仕上がった」と述べました。マーケティング担当者は「香り高いチョコレートを気兼ねなくシェアし、新しい楽しみ方を見つけてほしい」と呼びかけ、「Share happiness!〜分かち合うって、いいね〜」を合言葉に歩んできたブランドの進化に期待を表しました。

今回のリニューアルを記念して2025年9月2日〜2026年2月28日、「ポッキーの革命実感キャンペーン」を実施。対象商品を購入して応募すると、抽選で1万人に200円分のデジタルギフト（dポイントなど4種類から選択）が当たります。