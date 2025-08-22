2025年8月20日、インフルエンサーでYouTuberのおさきが自身のYouTubeチャンネルを更新。イメチェンをする動画を投稿した。

参考：【写真】「大人っぽい」「大優勝」イメチェンをした元子役YouTuber・おさき

おさきはYouTube活動を2018年からスタートとし、2025年8月時点で登録者数95.3万人となっている。YouTube開設当初おさきは小学6年生で、YouTubeを始める前は子役として活躍していた。弟の今井暖大（はると）も同じく子役として活躍しており、2025年5月には恋愛番組『今日、好きになりました。』（ABEMA）のマクタン編に出演するなど、タレントとしても活動している。

今回おさきは、ヘアスタイルをボブにするようだ。いままではエクステでロングヘアをキープしていたのだが、「人生で初めて」のボブに挑戦するという。さっそく美容院に行って、カットをしてもらうことに。その後、肩につかないくらいのすっきりとしたボブ姿をカメラに見せた。おさきは「めっちゃ短い」「顎下2センチ」と、かなり短めのボブであることを説明した。

家族に見せたところ「大人っぽい」「似合っちゃってる」とかなり好評のようだ。今回の動画に視聴者からは「似合い過ぎてる！」「大優勝」「可愛すぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）