この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しのてチャンネル」で主婦YouTuberのshinoさんが、「【100均】話題沸騰中のコレ天才すぎ…‼︎ セリアで︎人気のキッチングッズetc….」と題した動画を公開。今回はセリアで購入したキッチングッズを中心に、実際に使った感想を交え徹底レビューを行いました。



冒頭で「わぁ!これ、いいじゃん!」「めちゃくちゃいいな!」と高評価しつつ、「今回は100均購入品紹介ということで、セリアでキッチングッズを中心に気になるものを色々お買い物してまいりました」と説明。まずは「縦横スポンジホルダー」について「どんなスポンジを買ってきても万能にこうフィットできるこれがを見つけて、いや、これめちゃくちゃ良くない?と思って試しに買ってみました」と熱弁。「ぴたっとフィットしますね」「ちゃんとこれで空中に浮いてるから、水も切れてくれる」と使い心地を絶賛しました。



実際に2週間以上使った感想も赤裸々に語り、「溝にゴミが溜まるのは構造上仕方ないよね。でも掃除できるし、ゴミ問題が気にならない方なら使いやすいかなという印象。私はそんなには気にならないので、使いやすいなって思ってます」と本音で評価しています。



続いて、「冷蔵庫便利ポケット仕切り伸縮式」も紹介。「伸縮できて仕切りの幅を変えられるのが便利」と評価する一方で、「伸縮しないタイプの方がしっかり固定できる感じはする」と使用シーンごとにメリット・デメリットを解説しました。



さらに「水切れの良い食器屋さん！汚いスポンジ」では、「泡立ちが良いんだね」「洗いやす」と感動したものの、「1個100円って高くない？私の中では結構冒険なんだけど」とコスパ面にもリアルな主婦目線。「ギリギリ1ヶ月持つかなという感じでした」と、実体験からの耐久性もシビアにコメントしました。



他にも、こども用の剥がせるネイルや人気売り切れアイテムのヘアクリップ、ベーシックなスリーピン、椿オイル配合ヘアブラシ、トラベルジッパーバッグ、プラハケ（掃除用ハケ）など幅広く紹介。商品の工夫や日本製への安心感、リアルな使用感・手応えを発信しただけでなく、「クリップを割ってしまってパパと喧嘩しちゃって…『夫婦ってどれだけ早く立ち直れるかが勝負だと思う』」と飾らない家庭のエピソードも披露しました。



動画の締めくくりでは、「失敗談でした」と苦笑いしつつ、視聴者への感謝で動画を結びました。