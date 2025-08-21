【激アツ】平成女児の憧れ!「セボンスター」が『Seria』に登場 -「めっちゃ可愛いコラボきたね」「22歳女児、ちょっと欲しいんですけどww」と人気
昨年45周年を迎えたカバヤの食玩「セボンスター」。キラキラ輝くペンダントトップは、今もなお女の子たちのハートを掴んで離しませんが、それがこのほど、100円ショップの『Seria』に登場。SNSで話題となっています。
『セボンスター』のグッズが全国の100円ショップ『Seria』に登場!
✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦
便利なポーチ類や、文具に雑貨、
トレーディンググッズなどなど
歴代のセボンスターをふんだんに取り入れた
平成レトロ風デザインにご注目ください☆
価格はもちろんALL100円(税込110円)!
✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦･━･✦
※一部の店舗では在庫や取り扱いが無い場合がございます。
ご了承ください。
(@sebonstar_officialより引用)
こんなにたくさんあるとはビックリ。本物のペンダントトップを思わせるチャームから、キラキラのラインストーンが可愛い鉛筆、貼るのが楽しみなステッカーやシールなどなど、全16アイテムがラインアップされています。
A5見開きクリアファイル
クリアポーチ
ペンケース
ラインストーン付き鉛筆
トレカケース
スライダーミニケース
ぷっくりミニコレクトブック
ぷにぷにメモ帳
クッションステッカー
マスキングロールステッカー
ネイルシール
デコレーションパーツ
ダイカット消しゴム
メタルピンバッジ
メタルチャーム
アクリルめじるしチャーム
どれも平成レトロなデザインで、とっても可愛いですね。
このニュースに、SNSでは「トレカケース欲しい!可愛い」「めっちゃ可愛いコラボきたね」「夢が詰まってる!!」「セリアの企画担当者、同級生の女子いるなこれ」「22歳女児、ちょっと欲しいんですけどww」といった反応が続々と寄せられ、平成女児を中心に話題となっています。
子どもの頃、お小遣いを貯めて買ったセボンスター、特別な時にしか買ってもらえなかったセボンスターを、お財布を気にせずにゲットできるチャンスです!! 手に入れたい方は、今すぐ『Seria』へ!!
この投稿をInstagramで見る
セボンスター【公式】(@sebonstar_official)がシェアした投稿
