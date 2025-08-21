母のお金の無心が止まらない…私が知らなかった長年の依存｜無心する母【ママリ】

家族間の金銭の貸し借りは、時に深い感情のしこりを生みます。3姉妹の末っ子・美和は、次女・真希からの一本の電話で、母の長年にわたる金銭依存の実態を知ることになります。過去に繰り返された大金の無心、返済のない約束、そして次女にだけ集中する負担━━それは単なるお金の問題ではなく、家族関係の歪みを浮き彫りにしていきます。母の真意と姉妹の葛藤が交錯する、衝撃の幕開けです。『無心する母』第1話をごらんください。

姉からの一本の電話が告げた現実

家族間のお金の貸し借りって、皆さんはどうしていますか？



私は岸本美和。3年前に結婚し、夫と子どもと慎ましくも楽しく日々を過ごしていました。そんなある日。私のもとに一本の電話がかかってきました。相手は3姉妹の次女で私のひとつ上の姉、真希からでした。



「もしもし～。どうしたの？」



「もしもし美和。……ちょっと、相談いい？」



重く暗い声のトーンに、不穏な空気を感じ、私は身構えました。



「実はさ、お母さん、車買い替えるらしくて。美和からもいくらか出してくれない？」



またか━━。身に覚えのあるお願いに、深いため息が漏れる。この話題の時だけは、どうにも気分が落ち込むのです。



私は三姉妹の末っ子で、長女の春香、次女の真希とともに母子家庭で育ちました。父親はギャンブル好きで、私たちが小さい頃に貯金を使い込んで逃げたと、母から聞いています。そんな背景もあって、特別仕送りはしていなかったのですが、母の生活周りの支払い、携帯代や車の支払いなどは、次女の真希と私が協力して支払いをしていました。ちなみに長女の春香は、社会に出てすぐ結婚。早々に旦那さんの元に嫁いだこともあって、母のお金の話にはあまり参加することがありませんでした。



「そうなんだ……ちなみに、いくらぐらいするの？」



「……150万するらしい」



とてつもない大金。2人で折半しても1人あたり75万円、なかなかの負担です。言葉を失っていると、通話越し、姉が深いため息を吐く音が聞こえました。その音はどこか震えているようで、いつになく追い込まれているような、そんな危うさを感じました。



「お姉ちゃん、どうかした？」



そう姉に尋ねると、しばしの沈黙の後、震える声で姉は話し始めました。



「……実はね、これが初めてじゃないの。お母さんに大金を貸したの」



「えっ？」



学生時代から続く母の無心と依存

初耳でした。姉の話によると、どうやら母は、姉が学生の頃からまとまったお金を無心していたようです。



その中でも姉は、自分の学費をバイト代で全額払っていたらしいのですが、追い討ちをかけるように母が一時期宗教にハマり、水晶や壺の購入費用も立て替えていたらしいのです。もちろんこれには猛反対したらしいのですが、「絶対返す」という言葉を信じて貸し、10年経った現在も返済はないそうです。



正直、いまの今まで姉が母から無心されていたことに、私は気づきもしませんでした。



「どうして、今まで言ってくれなかったの？」



「だって、美和は妹で末っ子だから、私も背負わせたくなかった」

「春香にはお母さんが『結婚して旦那さんもいるし、迷惑かけたくない』って言うから……」



その時、私は次女である真希の優しさに庇われていたことを痛感しました。たった1人で学生時代から大きな経済的負担を背負い込んでいた、いや、背負い込ませてしまっていたことに、深い罪悪感が込み上げてきました。



「お姉ちゃん、ごめん。私、気づいてあげられなくて……」



「いいの……。でも……もう、嫌だ……」



涙ぐむ姉の声に、胸が詰まりました。「なんとか姉の負担を減らしたい」その一心で、私は姉にある提案をします。



「お姉ちゃん。まず、お母さんに3人で3等分しようって提案してみよ？私から話すからさ」



三姉妹平等案の拒絶と母の執着

━━後日、私は母の元を訪れました。電話で相談した場合、姉伝いに聞いたことがバレて、姉に怒りの矛先が向くことを予想したためでした。一見、穏やかそうに見える母。雑談をしたり、子どもと触れ合ってもらいつつ、私はそれとなく車に話題を向けました。



「うちで乗ってる車も長くなってきたから、『買い替える？』なんて話を夫としてるんだ」



「そうなの？実は私の車もガタが来たみたいでさ、買い換えようかな～、って」



母はうまく食いつき、私はそのまま話を進め、支払いの話に持ち込みました。



「買い替えってなったら、お金足りるの？」



「そこのところは真希に相談したから大丈夫。美和は心配しないで」



悪びれもなく姉に頼ろうとする母の一言に、一瞬言葉を失いました。しかし、すぐに我に帰り、私は母に提案します。



「言っても、額も大きいんでしょ？真希だけじゃ厳しいと思うし、春香にも相談して姉妹で3等分するよ」



すると、穏やかだった母の表情が急に曇り、首を横に振りました。



「ダメよ～。春香と美和は結婚して家庭があるんだし。旦那さんにも心配させちゃうでしょ？」



「いや、でも……」



「このことは真希に頼むから！ね？」



母の圧に、私は思わず口をつぐんでしまいました。異常なほどの母の真希に対する執着や依存の姿勢に、私は家庭の問題の根深さの一端を知ることになりました……。



あとがき：「お金」だけでは終わらない、家族の歪み

本エピソードでは、母の金銭依存と、それを長年一人で支えてきた姉・真希の存在が浮き彫りになりました。金額の大きさや返済の有無だけでなく、特定の子に負担を集中させる偏りは、家族全体の関係性に深く影を落とします。単なる経済問題に見えて、その奥には感情や役割意識の歪みが潜んでいる━━そんな現実に直面した美和が、今後どのような選択をしていくのか、次回への緊張感を残す幕開けとなりました。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: tenkyu_writing

（配信元: ママリ）