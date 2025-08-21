グーグル（Google）は、フォルダブルスマートフォン「Pixel 10 Pro Fold」を発表した。予約販売は8月21日から始まり、発売日は10月9日。価格は256GBモデルが26万7500円、512GBモデルが28万7500円で、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクでも取り扱われる。

左からMoonstone、Jade

デザイン

カラーはMoonstone（ムーンストーン）とJade（ジェイド）の2色をラインアップ。

メインディスプレイの「Super Actua Flexディスプレイ」は8インチで、最大輝度は3000ニト。弾力性のある極薄ガラスに加え、落下からの保護を強化する二重の耐衝撃フィルムを組み合わせ、10年以上の折りたたみに耐える設計になっている。

サブディスプレイは6.4インチの「Actuaディスプレイ」で、こちらも最大輝度は3000ニトを実現。

ヒンジは航空宇宙グレードの高強度アルミ合金カバーを備えた多相合金スチールで、Pixel 9 Pro Fold比で2倍の耐久性を備えている。また、フォルダブルシリーズとして初めてIP68相当の防水・防塵に対応した。

カメラ

カメラは4800万画素の広角、1050万画素の超広角、1080万画素の5倍望遠の構成となっている。

パフォーマンスとバッテリー

チップセットは「Tensor G5」、メモリーは16GBを搭載。

バッテリーは5150mAhで、30時間以上の駆動が可能。30W充電器を使えば30分で約50％まで充電できる。

また、フォルダブルスマートフォンとして初めて無線充電規格「Qi2」に対応。Pixelsnapを含む各種対応アクセサリーが利用できる。

大画面ならではの機能

カメラアプリは大画面を活かし、右側に撮影画面、左側に写真を表示できる「インスタントビュー」に対応。

さらに、ウィンドウサイズを自由に変えられる強化された分割スクリーンや、アプリ間でのドラッグ＆ドロップ操作も可能となっている。

分割スクリーンはウィンドウサイズを変更できるように

ファイルの添付や、アプリの分割スクリーンをドラッグ＆ドロップでも

主なスペック 項目 内容 ディスプレイ メインディスプレイ：8インチ（2076×2152）Super Actua Flex ディスプレイ、OLED、 1～120Hz可変リフレッシュレート、最大輝度 1800ニト（HDR）、3000ニト（ピーク輝度）サブディスプレイ：6.4インチ（1080×2364）Actua ディスプレイ、20:9、OLED、60～120Hz可変リフレッシュレート、Corning Gorilla Glass Victus 2、最大輝度 2000ニト（HDR）、3000ニト（ピーク輝度） 大きさ 折りたたんだ状態 155.2×76.3×10.8mm広げた状態 155.2×150.4×5.2mm 重さ 258g バッテリー 5015mAh、急速充電（30W以上のUSB-C PPS充電器を使用した場合、約30分で最大50％充電）Google Pixelsnap ワイヤレス充電（Qi2認証済み）で最大出力15W メモリ 16GB ストレージ 256GB／512GB チップセット Google Tensor G5Titan M2 セキュリティコプロセッサ リアカメラ 広角カメラ（4800万画素、f値1.70、画角82度、1/2インチセンサー）ウルトラワイドカメラ（1050万画素、 f値2.2、画角127度、1/3.4インチセンサー）望遠カメラ（1080万画素、f値3.1、画角23度、1/3.2インチセンサー、光学ズーム5倍・超解像ズーム最大20倍）マルチゾーンLDAF（レーザー検出オートフォーカス）センサー、スペクトルセンサー、フリッカーセンサー フロントカメラ 1000万画素、f値2.2、ウルトラワイド画角87度 防水防塵 IP68 OS Android 16 OSアップデート 8年間 認証 指紋、顔 SIM デュアルSIM （nanoSIM＋eSIMまたはeSIM×2） Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth v6 LTE 1／2／3／4／5／7／8／12／13／14／17／18／19／20／21／25／26／28／29／30／32／38／39／40 /41／42／48／66／71／75 5G 1／2／3／5／7／8／12／14／20／25／26／28／29／30／38／40／41／48／66／70／71／75／76／77／78／79／257／258／260／261 FeliCa 対応