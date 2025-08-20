ジーユーは「星のカービィ」との6度目となるコラボレーションアイテムを9月12日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。

コレクションは任天堂が発表する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『カービィカフェ』をモチーフとしている。そして、『カービィカフェ』のウィスパーウッズにスポットを当て、「UNDER THE WHISPY WOODS “ウィスピーウッズの森で会いましょう”」がテーマのブリティッシュアイテムを展開する。

ウィメンズは、『カービィカフェ』のマークをデザインしたニットベストやデザートメニューをデザインしたハーフジップのスウェットが登場する。そのほかにも、ウィスピーウッズのりんごを持ったカービィやワドルディの刺繍を施したストライプシャツが展開される。

メンズは、フードメニューのピッツァやプレートをデザインしたスウェットシャツと、おひるねするカービィをデザインしたジャカード柄のニットカーディガンを取り揃えている。

またキッズでは、子どもに人気のフードメニューであるバーガーとオムライスをプリントしたスウェットプルオーバーや、大人のアイテムとリンクコーデも楽しめるスウェットパーカが登場する。

さらにグッズは、「カービィのふわふわパンケーキ」と「ワドルディのおひるねオムライス」をモチーフにしたポーチが展開され、家族や友人と『カービィカフェ』に行きたくなるような楽しいラインナップとなっている。

