ジーユー×「星のカービィ」コラボコレクション第6弾販売 カフェメニューをデザインしたキュートなアイテム展開
ジーユーは「星のカービィ」との6度目となるコラボレーションアイテムを9月12日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。
（関連：【画像あり】ジーユー、『カービィカフェ』モチーフのキュートなコラボグッズ）
コレクションは任天堂が発表する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『カービィカフェ』をモチーフとしている。そして、『カービィカフェ』のウィスパーウッズにスポットを当て、「UNDER THE WHISPY WOODS “ウィスピーウッズの森で会いましょう”」がテーマのブリティッシュアイテムを展開する。
ウィメンズは、『カービィカフェ』のマークをデザインしたニットベストやデザートメニューをデザインしたハーフジップのスウェットが登場する。そのほかにも、ウィスピーウッズのりんごを持ったカービィやワドルディの刺繍を施したストライプシャツが展開される。
メンズは、フードメニューのピッツァやプレートをデザインしたスウェットシャツと、おひるねするカービィをデザインしたジャカード柄のニットカーディガンを取り揃えている。
またキッズでは、子どもに人気のフードメニューであるバーガーとオムライスをプリントしたスウェットプルオーバーや、大人のアイテムとリンクコーデも楽しめるスウェットパーカが登場する。
さらにグッズは、「カービィのふわふわパンケーキ」と「ワドルディのおひるねオムライス」をモチーフにしたポーチが展開され、家族や友人と『カービィカフェ』に行きたくなるような楽しいラインナップとなっている。
（文＝リアルサウンドテック編集部）