マーケティング侍・りゅう先生「一番大事なのは“何でもいいから反応を取る”マインド」―眠れる顧客強制起動の5戦略を語る

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で公開の『売上が劇的に変わる！眠っていた顧客を蘇らせる仕組みを大公開します。』では、LINE登録は増えているのにリストが“死んで”反応がない――いわゆる「死んだリスト」の復活法を、独自理論「ザオリクマーケティング」とともに徹底解説した。



リスナーからの「LINE登録者が増えているのに反応がない、リストを復活させる方法は？」というリアルな悩みをもとに、りゅう先生は「パターンブレイクを起こすことが必要」と断言。「マーケティングとは、死んだリストには何でもいいから反応を取る“フルスイングのマインド”が必要。『これやって大丈夫？』と思うくらい振り切らないと蘇らない」と呼び掛けた。



実際に持ち出された休眠リスト（反応がない顧客リスト）が“死ぬ”主な原因も3つ。「心理的な距離の拡大」「情報過多による記憶の上書き」「同じアプローチの繰り返しによる刺激不足」と整理し、「人は20分で42%忘れるし、1日経てば74%忘れる。通常通りのアプローチじゃ記憶にも残らないし、新たな行動は生まれない」とマーケター視点でバッサリ解説。



その打開策が、りゅう先生命名の“ザオリクマーケティング”。「ザオリクは俺が勝手に作った言葉（笑）だけど、核心は“パターンブレイク”。思いきって異常なタイトルや行動で予定調和を撹乱すべき」と提唱。



動画内では、求民客を強制起動するための「5つのパターンブレイク戦略」も詳細に紹介。その一例は、期限付きギフト戦略。「無料より『損する恐れ』で人は動く。販売していた商品を“記念”や“節目”など理由付けをしてプレゼントする。今までと段違いのインパクトで『死んでるリスト』に喝を入れろ」と熱弁。また、「裏アカウントや希望者限定の“裏LINE”、過去の購入や地域など個別情報をメッセージに添えるなど、誰もが今すぐ試せる方法と公文テンプレートも無料プレゼントされるという太っ腹ぶりだ。



さらに「リアルと絡めた招待・イベント設計や、異常なアプローチのタイトルで既読スルーを吹き飛ばす技」も伝授。「死んでるリストだからこそ常識外れ上等！1つ変えるだけで驚くほど復活する」と強調した。