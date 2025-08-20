LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（カズハ）が、Instagramを更新。ミディアムヘアが新鮮なセルフィーを公開した。

【写真】肩につかない長さが新鮮！LE SSERAFIMカズハのミディアムヘア【動画】アジアツアー シンガポール公演の様子

■新鮮なミディアムヘアを披露したルセラ・カズハ

カズハは6枚のモノクロ写真をアップ。鏡越しにセルフィーを撮影しており、ショート丈のキャミソールから肩とウエストをチラ見せしている。普段はロングヘアで登場することが多いカズハだが、今回の投稿の髪型は肩に少し付くくらいのミディアムレイヤー。髪を少しかき上げて耳にかけてみたり、パーカーのフードを被ってみたり、様々にポーズを変えてファンを楽しませた。

8月16日のシンガポール公演で、アジアツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN ASIA』に幕を下ろしたLE SSERAFIM。投稿にはその過程で訪れた台湾・九份の景色や、美味しそうな火鍋の写真なども差し込まれた。

SNSでは「ミディアムも素敵…」「髪バッサリ切ってる!?」「ロングでもミディアムでも可愛いズハは最強」「イケメンすぎない？」「ハンサム&ビューティー…」「ミディアム似合いすぎて無理可愛い」「モノクロも美しい」など大きな反響が起こっている。

■LE SSERAFIMアジアツアー シンガポール公演の様子