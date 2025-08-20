サッカーJ2のモンテディオ山形は20日、ディフェンダー・吉田泰授が、J1の東京ヴェルディに完全移籍すると発表しました。

【写真を見る】モンテディオ山形 ディフェンダー吉田泰授がJ1の東京ヴェルディへ完全移籍

以下、吉田選手のコメントです。

「特別指定選手の時から約3年間ありがとうございました。

プロになってこの3年間、選手やスタッフ、フロントスタッフの皆さん、サポーター、山形に関わる全ての方々のおかげで僕は大きく成長できましたし、毎日が楽しく濃い時間を過ごす事ができました」

「山形で僕が出会った人たちはあたたかい人たちばかりで、良くしてくれるし、気にかけてくれるし、いざ離れるとなるとすごく寂しいです。

ただ、Ｊ1に挑戦したい気持ちが強くこの決断をしました。

行くからには自分らしく野心持ってギラついてもっと成長した姿を見てもらえるように頑張ってきます」

「僕のチャントを作っていただき、それを耳にしたとき、福島にゆかりのあるアーティストの原曲ということもあって、福島出身の僕の心に深く染みました」

「サポーターの皆さん、ありがとうございます。本当に3年間ありがとうございました！！」

※画像 吉田選手の成績（公式サイトより）