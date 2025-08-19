「ママレード・ボーイ」などりぼんの名作が全話無料！急いで一気読みしなきゃ。《8月21日9時59分まで》

集英社少女・女性向けマンガ雑誌の人気マンガが読めるポータルサイト「リマコミ＋」にて、吉住渉さんのヒット作「ママレード・ボーイ」が全話無料で読めます。

期間は2025年8月19日10時から21日9時59分までです。

3COINSでコラボグッズ発売

創刊70周年を迎えた集英社の少女まんが雑誌「りぼん」と、雑貨店「3COINS」のコラボを記念したキャンペーンです。

このコラボレーションでは、「ママレード・ボーイ」を含むりぼんの人気6作品のグッズが発売されます。ほかの5作品は「ときめきトゥナイト」「ちびまる子ちゃん」「姫ちゃんのリボン」「ルナティック雑技団」「ご近所物語」です。

9月6日から、全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて購入できます。

リマコミ＋での全話無料キャンペーンは、「ママレード・ボーイ」をはじめ、今回のコラボ作品で順次開催されます。

どれもアラサー、アラフォー世代の「りぼんっ子」には思い出深い作品ですよね。この機会に一気読みしてはいかが。

なお、全エピソードを読むには、アカウント登録（無料）が必要です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）