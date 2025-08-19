LUNA SEA¡¢¸øÇ§¥³¥Ôー¥Ð¥ó¥É¡ÈLUNA CHEE¡É¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¿·CM¤ËÅÐ¾ì¡¡¥Üー¥«¥ê¥¹¥ÈÌò¤Ï²ÃÆ£À¶»ËÏº
¡¡LUNA SEA¸øÇ§¤Î¥³¥Ôー¥Ð¥ó¥É¡ÈLUNA CHEE¡Ê¥ë¥Ê¥Áー¡Ë¡É¤¬¡¢ËÜÆü8·î19Æü¤è¤êÊüÁ÷¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿·CM¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡CM¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È ¤¿¤à¤¿¤à¤¬¡¢LUNA SEA¤Î³Ú¶Ê¡ÖROSIER¡×¤ò¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤àÂØ¤¨²Î¤È¤·¤ÆÇ®¾§¡£LUNA CHEE¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¬¡¢ËÜ²ÈMV¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LUNA CHEE¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¡Ø¥Áー¥Áー¥À¥Ö¥Á¡Ù¤È¡Ø¥Áー¥Áー¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£LUNA SEA¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢°áÁõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤È°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤Ê¤¡...¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¡£¤·¤«¤·¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤¬Â·¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¤ÊÉ½¾ð¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢ËÜ²È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÑÛ¡¹¤·¤¤Î©¤Á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖROSIER¡×¤ÎMV¤ò·«¤êÊÖ¤·¸«¤¿¤È¤¤¤¦²ÃÆ£¤Ï¡¢LUNA SEA¤ÎRYUICHI¡ÊVo¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ø¡£ÎÏ¤¬Þý¤Ã¤¿É½¾ð¤ä¾åÈ¾¿È¤òÈ¿¤é¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ²Î¤¦»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À²ÃÆ£¤Ï¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ïー¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¥«¥á¥é¤Î²£¤Ë¶À¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£É½¾ð¤äºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤ò¶À¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Áー¥Áー¥À¥Ö¥Á¡Ù¤È¡Ø¥Áー¥Áー¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤äÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¶õµ¤¤¬²ò¤±¡¢¾Ð´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¡£±¦¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤È¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¥Ðー¥¬ー¤ò»ý¤Ä¼ê¤Î·Á¤¬¡Ö¥¥Ä¥Í¤Î¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦°ìËë¤â¡£»£±ÆËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¥¬¥Ö¥ê¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤¿²ÃÆ£¤À¤¬¡¢¡Ö¡Ø¥Áー¥Áー¥À¥Ö¥Á¡Ù¤â¡Ø¥Áー¥Áー¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤â¡¢2¼ï¤Î¥Áー¥º¤ÇËÜÅö¤Ë¡È¥Áー¥º´¶¡É¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë´¶·ã¡£¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤òÀè¤ËÍê¤à¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é...¡Ø¥Áー¥Áー¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤¿¤à¤¿¤à¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¸«³Ø¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¿¤à¤¿¤à¤ò¡¢²ÃÆ£¤Ï¾Ð´é¤Ç´¿·Þ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¤¼¤Ò¡¢RYUICHI¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¤¿¤à¤¿¤à¤Ï¡Ö»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¡¢¼«Í³¤Ë¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡ª¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²óÅú¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²ÃÆ£¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¼¡¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤¿¤à¤¿¤à¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤éÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢²ÃÆ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿±éµ»¤Ç±éÁÕÉ÷·Ê¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥¿ー¥È¤Î¹ç¿Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤éLUNA CHEE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»£±ÆÁ°¤ÏÂ¾¿Í¹Ôµ·¤Ç¹Å¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿LUNA CHEE¤Î5¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¸¥çー¥¯¤Þ¤¸¤ê¤Î²ñÏÃ¤âÁý¤¨¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏÃç¤è¤¯µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤â¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LUNA SEA¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¡ÖROSIER¡×¤ÎMV¤Î´°Á´ºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿·CM¤Î´°À®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤¿¤à¤¿¤à¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ËRYUICHI¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ²Î¾§»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¥·ー¥ó¤ä¡¢´°À®¤·¤¿¿·CM¤ò»ëÄ°¤·¤¿LUNA SEA¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ý¤á¤¿WEB¸ÂÄê¥àー¥Óー¤â¸ø³«Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ä
¢£¡Ö¥Áー¥Áー¥À¥Ö¥Á¡×¡¢¡Ö¥Áー¥Áー¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤Î¿·TVCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§¤â¤¦²¿¤â¤«¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤Ð¤«¤ê¤Ç...¤¢¤ÎLUNA SEA¡Ê¥ë¥Ê¥·ー¡Ë¤µ¤ó¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡È¥ë¥Ê¥Áー¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò´°Á´¥³¥Ôー¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤«¤éÆ°¤¤«¤é²Î¤¤Êý¤«¤é¡¢¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÊµÞ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¡Ë¼ó¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌá¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë´¶¤¸¤ë»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÉáÃÊ¤Î¥Ü¥¯¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø¤³¤Î¥Ü¥¯¤â¥¢¥ê¤«¤â¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤«¿·¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¤Õ～¤ó¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤È¶¦¤Ëº£Æü¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿
¢£»£±ÆÃæ¤Ë¡Ö¥Áー¥Áー¥À¥Ö¥Á¡×¤È¡Ö¥Áー¥Áー¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§¡ÊCM¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¡Ë¡Ø¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ù¤Ð¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦～¤ó...¤â¤È¤â¤È¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡Ù¤â¡Ø¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ðー¥¬ー¡Ù¤âËÜÅö¤Ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë2¼ïÎà¤Î¥Áー¥º¤¬Æþ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥Áー¥º´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¥¯¤Ï¤½¤Î¥Áー¥º´¶¤¬¡Ø¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ðー¥¬ー¡Ù¤Ï¡Ø¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤ÎÌ£¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤ò¿©¤Ù¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¡Ø¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡Ù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤ÎìÔÂô¡¢ÁÇÅ¨¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ1È¯ÌÜ¤Ë¤É¤Ã¤Á¤òÍê¤à¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø¥Áー¥Áー¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤òÁª¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í
¢£¿·TVCM¤Ç¤Ï¡È¥ë¥Ê¥Áー¡É¤Î¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤Î¥Ñー¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡§¥Ü¥¯¤ÎÀ¸³è¤È¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ñÌ£¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë¤È¤«¥®¥¿ー¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥É¥é¥à¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇ³Ú´ï¤Ï¾®³Ø¹»¤Î²»³ÚÈ¯É½²ñ¤Ç¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç...¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥É¥é¥à¤Ï¡Ø¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥É¥é¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¥¯¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡ØROSIER¡Ù¡Ê¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¶Ê¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÎà¤¤¤Î¶Ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë1¶ÊÌÜ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ...¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ü¥¯¤¬¸À¤¦¤Î¤âÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦Ã¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤Ç¶Ê¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òºî¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥¤¥±¥¤¥±¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¢£·ã¤·¤¤±éÁÕ¤Ê¤ÉÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤CM¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¡¢¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
²ÃÆ£¡§¾ï¤Ë²¿¤«¤½¤Î»þ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢¾åÃ£¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ñÌ£¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç...¤É¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤¤Î¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤È¤È¤í²Ð¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤È¤«¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤âÃæ²Ð¤°¤é¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹â¤¤Ç®ÎÌ¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦...ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¤â¤·»î¹ç¤¬¸«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËËèÈÕ¡¢·ë²Ì¤Ï¸«¤Þ¤¹¤·¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤¬Æü¾ï¤Ê¤Î¤Ç¹â¤¤Ç®ÎÌ¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆü¤½¤ì¡Êºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ®ÎÌ¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¢£CM¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤Î2½µ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·2½µ´Ö¤Î²ÆµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÈÅÁÀâ¤Î²á¤´¤·Êý¡É¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡§2½µ´Ö¤Î²ÆµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥ó¥É¥ó¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î2½µ´Ö¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤È¤«¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¹â¹»»þÂå¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÀ¤Î¤ªÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢µ¯¤¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Êü²Ý¸å¤ÏÉô³è¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÌëÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¤¢¤Î¶Ú¥È¥ì¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¿²¤ë¡£ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¤Ï³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¥Ü¥¯¤Ï¹â¹»À¸¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÅÁÀâ¤È¤¤¤¦¤«¸¸¤È¤¤¤¦¤«...¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤¿¤é¡ÈÅÁÀâ¤Î2½µ´Ö¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¢£¿·TVCM¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§¡Ø¥À¥Ö¥Á¡Ù¤È¡Ø¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤Ë¥Áー¥º¤ò¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤·¤¿¡Ø¥Áー¥Áー¥À¥Ö¥Á¡Ù¤È¡Ø¥Áー¥Áー¤Æ¤ê¤ä¤¡Ù¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¸ÂÄê¡¦¿À½Ðµ´Ë×¤Î¥Ðー¥¬ー¤¬¡¢º£¤À¤±2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç³Î¼Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥ßー¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£8·î20Æü¡¢¿åÍËÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë