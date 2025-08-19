この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクターさんが自身のYouTubeチャンネルにて、「ロケットナウの"リワードプログラム"は改悪の始まり？とんでもない内容が隠されていました…」と題した動画を公開。今回はロケットナウの新たなリワードプログラムに関して、配達員目線で語り、重大な見落としや隠された“改悪”ポイントについて詳しく解説した。



レクターさんは、先日リワードプログラムについて紹介した動画で、「ミッション（インセンティブ報酬）もリワードも両方受け取れる」と説明していたが、「対象者はミッションがもらえないということで、ミッション報酬もらえないんですよね、っていう記載がありました」と本プログラムの注意書きに後から気付き、誤った説明を謝罪。「これは改悪なんじゃないですかっていうコメントをいただきましてですね、確かにこれは改悪だなというのが感じまして」と、弱体化を認めた。



ちなみにリワードプログラムとは、直近2週間で一定の配達回数などの条件を達成すると追加で報酬がもらえるしくみ。最高ランクで獲得報酬の20%が付与される設定となっている。



さらに、「本プログラムが適用されるドライバーには月間ミッションおよび週間ミッションは適用されません」と、重要な記載が目立たない形で掲載されていたと指摘。「一番下のページの暗い背景に、しかも真ん中らへんに書いてあるから、さすがにこれ見落としてしまった。多分私と同じ感じで見落とした方結構いると思う」とし、多くの配達員が見逃している可能性に言及した。



また、今回のリワードプログラムが適用されている東京エリアでは「もうすでにミッション出てないよっていう方が見られた」と実体験を交えて説明。「ミッションが美味しいっていう意見も多かったので、これがなくなると正直微妙じゃね？って思う」と本音を吐露。一方で「私の場合は横浜市で自転車配達員として稼働していて、常時ミッションが毎日出ている」と地エリア差も分析した。



レクターさんは「最高ランクの250件をこなすのは今のロケットナウでは正直難しい。しかも受諾率縛りもあるし“フードデリバリーの良さ”である自由度もかなり失われる」と苦言。「ウーバーイーツと比べると、インセンティブもまだウーバーイーツのほうが高いし、注文数も多い。正直ロケットナウのリワードは魅力に欠ける」と両社比較での私見も語った。



配達エリアやサービス開始からの経緯にも言及し、「サービス開始直後こそ美味しい面もあったが、結局コストカットで改悪されていく印象が強い。今後は他地域にも同じリワード制の波が来そうだが、東京と同じ条件では“達成できる配達員はいない”と断言」、「もしこのまま横浜などで始まれば“配達員がたくさん離れる懸念もある”」と警鐘を鳴らした。