株式会社湖池屋は、国産じゃがいもを100％使用したポテトチップス「ピュアポテト」をフルリニューアルし、新CM「ピュアポテト 止まらない国産芋100％」篇を8月19日に全国で放映開始しました。

出演するのは俳優の横浜流星さん。少女の食べる音と香りに突き動かされ、本能のまま街を駆け抜けるサラリーマンを演じています。

■ 今年一、肉体的に辛かった撮影

CMのストーリーでは、信号待ちをする横浜さんの耳に「サクッ」という音が響き渡る瞬間から始まります。

漂う香ばしい匂いに表情を一変させると、衝動に突き動かされるように猛然と走り出し、橋を渡り雑踏を抜け、スーパーで「ピュアポテト」を手にするまでひたすらに走り続けます。ラストは橋の上で商品を頬張り、至福の表情を浮かべる姿で締めくくられます。

撮影は真夏日の炎天下で行われ、横浜さんは100本を超える全力ダッシュに挑戦。「今年一、肉体的に辛かった撮影でした」と語るほど過酷な環境ながら、「今は200％の力で走ったよ！」と笑顔で語る姿に現場からは拍手がわき起こったそうです。

監督から「スタントマンより速い」と驚かれる場面もあったといい、横浜さんの全力疾走はCM最大の見どころとなっています。

フルリニューアルした「ピュアポテト」は、2018年の発売以来累計3億袋を売り上げた人気商品。これまでの「野菜らしいホクホクとしたじゃがいも」というコンセプトから「旨みの濃い肉厚なフライドポテト」へと刷新されました。

国産芋100％の美味しさはそのままに、フライドポテトのような香ばしさと濃厚な旨味で“手が止まらない”味わいを追求しています。

■ 久々の藤井組で非常に楽しかった

横浜さんはインタビューで「芋の素材感はそのまま感じつつも、以前にも増して旨味が濃い」「フライドポテトのような香ばしさをこれでもかというほど感じました」と絶賛。

また、大河ドラマ「べらぼう」の長期撮影に取り組む中でのCM出演。今回のCMを手がけた藤井道人監督との撮影について、「久々の藤井組で非常に楽しかったです」と語り、さらに「皆さんぜひ店頭に行った際は、『ピュアポテト』リニューアルもしましたので、手に取ってください」とメッセージを送りました。

リニューアル商品は「オホーツクの塩と岩塩」「濃いのり塩」「超コンソメ」「ゆず胡椒」の4種類。8月18日からコンビニで先行発売され、8月25日より全国のスーパーなどで順次展開されます。参考小売価格は各158円前後（税抜）となっています。

