「見慣れて性欲が…」夫の衝撃発言に絶句！夫婦の夜の温度差、どう埋める？【ママリ】
この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。セックスレスに悩んでいる投稿者のママ。毎回自分から誘わなければならず、さらに夫から「見慣れて性欲がわかない」と言われたそうで温度差にげんなり。こんなときどうしたら円滑な夫婦生活を送れるのでしょうか？ママリに寄せられた回答をご紹介します。
「見慣れて性欲がわかない」と言われ…夫とのレス問題どうしたらいい？
もう見慣れて性欲がわかない、したいと言われた時に
自分のしたいタイミングと合えばできる、と
旦那から言われました。
私からキッカケ作って月に3回ほど最後までしていましたが、
温度差にげんなりしました。ちょっと血の気も引きました。、
長年一緒にいるしセックス抜きにしたら
大切に思ってくれているのは感じていますが、
男性の方からしたいと求められたいタイプなので
それが叶わないとなると悲しいです。
AV見てやる気になってから妻とそういう事をする旦那さんもいるそうですが、
AVに欲情して私とするのは違うし、そこまでしたくない🥲
(自慰を我慢させるやり方も虚しいのでなし)
もう私から一切誘わないようにしたら、向こうからしたくなるのかな？
2か月に一回など頻度落とす？
出典：
qa.mamari.jp
夫婦間において性欲の差が大きいとお互いの不満が大きくなってしまい、うまく夫婦生活を送れなくなることもあるでしょう。これは放置しておいてはいけない問題だと思いますが、ママリに寄せられた回答はどのようなものなのでしょうか。
ママリに寄せられた回答
ここからは質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。
何かきっかけを作る
何かきっかけないと変わらないと思います！
誘わなくなるくらいだと、向こうはラッキー～1人で気楽にしよ。で終わりのパターンも多いと思います。
チヤホヤしてくれる男作ったらどうですか～🥹旦那じゃない男のために可愛く支度して出ていったら結構効果あると思います😏
男は飽きる人多いですから、他の男に奪われるとか何か刺激がないと、また抱きたいとは中々思えないのかも知れませんね
いつでも出来る存在に興奮しなくなり、めんどくささまで感じちゃってると思うので…。
誘わなくなる➕男友達と飲み行くくらいしたらいいと思いますよ😊
出典：
qa.mamari.jp
「ほかの男に奪われるかも」と焦らせることで、レスを解消させようというこちらのママの意見。夫婦になってしまうと、どうしても慣れが生じてしまい、多少の刺激が必要なのかもしれませんね。
飲み屋に行ってみる
マッチングアプリだと浮気とみなされる可能性もあるので飲み屋に行くのがオススメですよ😂😂
絶対、150%声かけられるんで😂
出典：
qa.mamari.jp
「飲み屋に行くのがおすすめ」というこちらのママ。声をかけられるのは良いですが、そこから浮気などに発展してしまう可能性もありますよね。
最悪離婚する
こればかりは、性欲が相手にないなら最悪離婚ですよね
出典：
qa.mamari.jp
「最悪離婚だ」というこちらのママ。性欲の不一致は立派な離婚理由になると思うので、この選択も最終手段として取っておきたいですよね。
“慣れ”から脱却しよう
ママたちに寄せられた声を参考にすると、レス問題を解消するには多少の刺激が必要なのかもしれませんね。その刺激にも程度はさまざまですが、まずは異性の友達を含んだ大人数の飲み会に行くなどもいいかもしれません。
夫に少し嫉妬心を持たせることがレス解消のきっかけになるかもしれませんよ。
イラスト：きさらぎ
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）