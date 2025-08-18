「超すごいトヨタの最新SUV」 まもなく登場！ 3つの顔を持つ「RAV4」何が変わる？ 来年登場？ 次期型の特徴は

2025年5月に世界初公開されたトヨタの次期「RAV4」は、2025年度内の発売が予告されています。

「TNGA（GA-K）」をベースに、PHEV、ハイブリッドが用意されます。純ガソリン車は、未設定になる見込みです。

【画像で全部見せます！】 これが新型RAV4「3つの顔」です！（30枚以上）

では具体的にはどのような特徴があるのでしょうか。

次期RAV4は色々と凄そう！

多様なユーザーニーズに応えるため、3つのスタイルが用意されるのも新型RAV4の特徴です。

「SUVハンマーヘッド」を備えた都会的でスタイリッシュな「CORE（コア）」、ワイドトレッド化と専用のホイールアーチモールなどによりRAV4らしいタフさを強調した「ADVENTURE（アドベンチャー）」。

新設となるスポーティな「GR SPORT」は、COREよりも20mmワイドトレッド化し、足まわりや電動パワーステアリングなどに専用チューニングも施されます。

ついに6代目となった新型「RAV4」

さらには知能化技術も盛り込まれます。

ウーブン・バイ・トヨタが開発中の「Arene（アリーン）」が採用され、「ソフトウェアによって定義されるクルマ」と訳されることが多い「SDV（Software-Defined Vehicle）」化に本格的に踏み出すことになります。

Areneを使い、新型マルチメディアの音声対話サービス、センターディスプレイ、「トヨタ・セーフティ・センス」が開発されています。

新型マルチメディアでは、カスタマイズ可能なホーム画面が開発されているほか、音声認識の応答速度、理解精度の向上により、操作性を高めているそう。

「トヨタ・セーフティ・センス」は、ドライバー異常時対応システムの改良、従来型では販売店オプションだった「プラスサポート」機能を改良させた「急加速抑制」の標準化などがトピックスです。

またパワートレインは、第6世代のシリーズパラレルハイブリッドシステムが搭載されるPHEVは、駆動用電池の大容量化により、EV航続距離を従来型の95kmから150kmまで大幅に伸張させています。

同時に、モーター出力を12％向上させ、RAV4の特徴である走破性も引き上げられます。

従来型のPHEVは、急速充電には未対応でしたが、次期型は対応し、50kW（最大125A）以上の急速充電器を利用すれば、約30分で80％までの充電が可能になります。

同時に、V2H（ビークルtoホーム）にも対応し、PHEVで蓄えた電気を家でも使うことができます（逆も可能です）。

販売面で主力になるはずのハイブリッドもトランスアクスル、パワーコントロールユニット、バッテリーなどの性能向上により、モーター出力アップを実現し、走りをブラッシュアップ。

よりスムーズで鋭い走りが期待されます。

新型RAV4は、改良版の車体を使い、電動車としての魅力を引き上げたり、インフォテイメントシステムや先進安全装備を進化させたりするなど、大幅な性能向上が盛り込まれます。

同時に、基本的にボディサイズを維持（全高を5mm引き下げ）することで、取り回しや駐車のしやすさに配慮しているのもうれしいポイントです。