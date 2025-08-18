谷中に行ったら立ち寄りたい、口どけ最高の「絶品プリン」と「季節のパンナコッタ」
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・谷中のスイーツ店『LOG&LOG 谷中工房』です。
多彩なプリンとパンナコッタの口どけにファン多数
しっとりとしてやさしい味のバウムクーヘンと並ぶ人気商品がプリン。スーッと消えるような「とろとろ」としっかりめの「こだわり」の2種がある。
こだわりプリン380円、とろとろプリン380円、季節のパンナコッタ（オレンジ）380円
今年2月新発売の生クリームを贅沢に使ったパンナコッタもクリーミーな舌触りが美味。とろとろは黄卵のみでコクがある。現在のパンナコッタはオレンジ。今後はイチゴやレモンが登場予定
『LOG&LOG 谷中工房』
［住所］東京都台東区谷中2-17-10
［電話］03-4363-8947
［営業時間］9時半〜18時
［休日］無休
［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口から徒歩3分
※画像ギャラリーでは、「手土産にもぴったり！谷根千の買い食いスイーツ店7選の一覧」がご覧いただけます。
撮影／鵜澤明彦、取材／井島加恵
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
