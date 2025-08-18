全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・谷中のスイーツ店『LOG&LOG 谷中工房』です。

多彩なプリンとパンナコッタの口どけにファン多数

しっとりとしてやさしい味のバウムクーヘンと並ぶ人気商品がプリン。スーッと消えるような「とろとろ」としっかりめの「こだわり」の2種がある。

こだわりプリン380円、とろとろプリン380円、季節のパンナコッタ（オレンジ）380円

今年2月新発売の生クリームを贅沢に使ったパンナコッタもクリーミーな舌触りが美味。とろとろは黄卵のみでコクがある。現在のパンナコッタはオレンジ。今後はイチゴやレモンが登場予定

［店名］『LOG&LOG 谷中工房』

［住所］東京都台東区谷中2-17-10

［電話］03-4363-8947

［営業時間］9時半〜18時

［休日］無休

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口から徒歩3分

撮影／鵜澤明彦、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

