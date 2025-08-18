本社オフィスを赤坂センタービルディングに移転！eBay Japan

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10(キューテン)」を運営するeBay Japanは、2025年8月18日(月)より本社を「赤坂センタービルディング」に移転。

ビル名 ： 赤坂センタービルディング

所在地 ： 東京都港区元赤坂1丁目3-13

業務開始日： 2025年8月18日(月)

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10(キューテン)」を運営するeBay Japanは、2025年8月18日(月)より本社を「赤坂センタービルディング」に移転します。

Qoo10は、2010年に運営を開始し、2018年にeBayのグループ企業となり、「楽しさを仕掛け、喜びを届ける」をコンセプトに、ユーザーにより良いお買い物体験を提供。

2025年はQoo10の15周年に当たることから、1月には「探検」と「発見」といった、新しい出会いを楽しむワクワク感をデザインに込めたロゴにリニューアルしました。

そして、目まぐるしく移り変わるトレンドや社会の動向に合わせ、今回、東京の中心エリアである赤坂に移転することとなりました。

2018年に約1,000万人だったQoo10の会員数は、毎年増加し、現在2,650万人を超えています。

その間、流通総額は2ケタ成長を続け市場を大きく上回るスピードで成長しています。

それに伴い、従業員の増加やセラーなどの取引先企業も拡大していたことから、事業の拡大を視野に、物理的なスペースの確保と、利便性を求めての移転となりました。

新オフィスは、Qoo10が大切にする「楽しさ」と「つながり」を体現する設計となっており、赤坂の中心部という好立地で、取引先との連携を強化します。

さらに、社員が利用できるオープンなコミュニケーションスペースの設置や、多様な働き方に対応したフレキシブルなワークエリア、グローバルな事業展開を支える最新のIT設備、ウェルビーイングを重視したリフレッシュエリアなどを完備し、成長を続ける事業に対応して従業員一人ひとりがより創造性を発揮できる環境を整備しました。

さらに、渋谷にあるLive Shoppingに特化したQoo10の専用スタジオへのアクセスもよく、今後の展開にもメリットが大きいと判断しました。

