肉汁ジュワ〜な台湾の屋台メシを鎌倉で！ 人気の胡椒餅専門店が新店をオープン（神奈川・鎌倉）

台湾老劉胡椒餅 鎌倉店（神奈川・鎌倉）

東京・吉祥寺で行列をなすほど人気を集めている胡椒餅（フージャオビン）専門店「台湾老劉胡椒餅（タイワンロウリュウコショウモチ）」が、2025年7月13日、神奈川・鎌倉に新店舗をオープン。JR鎌倉駅から徒歩で7分ほど小町通りを進み、東側の小道に入ったエリアに鎌倉店を構えました。

「豚肉 胡椒餅」440円 写真：お店から

胡椒餅とは、胡椒などのスパイスで味付けした豚肉やネギの入っている餡を小麦粉の生地で包んで焼く軽食のことで、台湾の屋台で人気のストリートフードです。

同店の看板メニュー「豚肉 胡椒餅」440円は、店主が台湾の老舗「老劉胡椒餅」の味に惚れ込み、現地で修業して作り上げた本格派。大きめの角切りにした国産の豚肉を台湾から直送される秘伝のスパイスで味付けし、毎日粉から手作りする生地で包んで300℃の専用窯で焼いています。

300℃の専用窯で焼き上げるところ 写真：お店から

2種類の小麦粉をこねて作るオリジナルの生地を使用しており、焼き上げられた生地は、外側はカリッと香ばしく、内側はもちっとした弾力のある噛み応え。その中には、黒胡椒の辛みが利いた豚肉餡と、ジューシーな肉汁がたっぷり入っています。ネギはあえて餡とは混ぜずに入れることで、全体の辛さや甘さのバランスを調整しているのがポイント。

そのスパイシーな味付けはやみつきになると評判で、鎌倉散策の合間、小腹が減ったときにぴったりの軽食です。冷めてもトースターやフライパンで温めなおせばおいしく食べられるので、お土産にもおすすめ！ おやつにもお酒のおつまみにもちょうど良く、幅広い方に喜ばれそうです。

食べログレビュアーのコメント

『胡椒餅

最後の一つをお持ち帰りしました！

焼きたてあつあつ！その場で頂きたかったけど

この後ディナーだったので自宅にテイクアウト

自宅で戻りレンジとトースターで温めて カリッもちもちとした食感！頂きました』（takkymamaさん）

胡椒餅の専用窯 出典：Hippiyさん

『台湾胡椒餅の豚肉を購入しました。

中華街で売っているようなものとは違い大きく、中身もズッシリゴロゴロ、ジューシーかつ胡椒も効いていて過去1美味しかったです。

隣に小さいスペースですが飲食できる場所もあるので熱々の出来立てを食べれて嬉しかったです。

鎌倉に来るたびに絶対リピしたいなと思いました』（Hippiyさん）

※価格は税込

＜店舗情報＞◆台湾老劉胡椒餅 鎌倉店住所 : 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-6-27TEL : 0467-40-3005

文：平石紗代、食べログマガジン編集部

