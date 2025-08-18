この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【LINEの動作が遅い人必見】スマホをサクサク動かす方法」と題した動画を公開したのは、LINE活用術を分かりやすく伝えることで定評のあるひらい先生。動画内では、「これやるだけでスマホめちゃくちゃ軽くなるんですよ」と前置きし、スマホやLINEの動作が重くなる原因と、その解消法について詳しく語った。



ひらい先生は、「LINEが重いなーとかスマホが重いなーっていう時、もしかしたらキャッシュが溜まっているのが原因なんですよ」と指摘。キャッシュとは一時的に保存されるデータで「データの読み込みを高速化するために存在するけれど、溜まりすぎるとかえってスマホの動作が重くなってしまう」と解説する。そのため「キャッシュを削除していかないといけませんよ」というのが基本的な対策になるという。



動画では、LINEアプリ内でキャッシュを削除する具体的な操作手順も画面付きで解説。「ホーム画面の右上の歯車マークから“トーク”に進み、一番下の“データの削除”へ。真ん中にある“キャッシュ”を削除することでLINEがサクサク動き出します」と、その方法を明快に示した。さらに「キャッシュを削除しても写真やメッセージ自体は消えないので安心してください」と初心者にも優しいアドバイスを添えた。



また、特定のトークごとにキャッシュを削除する方法や、Androidユーザー限定でスマホ本体の設定画面からもキャッシュを消せる裏技も紹介。「LINEだけでなくInstagramやX、TikTokといったアプリもキャッシュが溜まりやすいので、定期的な削除がおすすめ」とアプリ全体への応用を提言した。



動画の締めくくりでは「スマホがちょっと重くなってきた時に、キャッシュを削除することを覚えていただけたら、すぐにサクサク動くことができます」と再度キャッシュ削除の重要性を訴え、「定期的な削除を習慣にして快適なスマホライフを送って」と呼びかけた。また、高評価やチャンネル登録を促し、「質問はコメント欄から」と視聴者との交流も大切にする姿勢を見せていた。