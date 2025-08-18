【ちいかわ たぬきだもんくじ】 販売期間：8月18日11時～8月25日23時59分 2026年1月下旬 発送予定 価格：1回1,200円

キャラクターくじ「ちいかわ たぬきだもんくじ」が8月18日11時よりオンラインくじショップ「ちいかわマーケット ちいかわくじ」にて販売される。価格は1回1,200円（送料別途）。販売期間は8月25日23時59分までで、商品は2026年1月下旬に発送予定となっている。

本商品は、ハズレなしのキャラクターくじ「ちいかわくじ」の新作。A賞には、たぬきの着ぐるみを着たちいかわ、ハチワレ、うさぎのぬいぐるみ「ドデカたぬきぬいぐるみ」3種が登場する。B賞には、A賞よりも小さいサイズのぬいぐるみ「たぬきぬいぐるみS」3種がラインナップ。また、C賞にはちいかわ、ハチワレ、うさぎに加えてモモンガやくりまんじゅうたちのマスコット「ぜったいたぬきなマスコット」8種が用意されている。

商品ラインナップ

A賞「ドデカたぬきぬいぐるみ」3種

材質：本体 ポリエステル、ナイロン/中材 ポリウレタン

サイズ：約500×400×400mm（高さ×幅×奥行）

ちいかわ

ハチワレ

うさぎ

B賞「たぬきぬいぐるみS」3種

材質：本体 ポリエステル、ナイロン/中材 ポリウレタン

サイズ：約210×170×150mm（高さ×幅×奥行）

ちいかわ

ハチワレ

うさぎ

C賞「ぜったいたぬきなマスコット」8種

材質：本体 ポリエステル、ナイロン/ボールチェーン 鉄

サイズ：約105×90×70mm（高さ×幅×奥行）

ちいかわ

ハチワレ

うさぎ

モモンガ

くりまんじゅう

シーサー

ラッコ

古本屋

Wチャンス！

「10回 ※壁紙おまけ」のボタンより購入した人を対象に、ダブルチャンスとして、ちいかわ「オリジナルデジタル壁紙（スマホサイズ）」がもれなく贈られる。

「10回」購入特典 オリジナルデジタル壁紙

※全1種類。2回以上購入しても同じ壁紙となります。

(C) nagano (C)nagano / chiikawa committee