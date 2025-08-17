この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」の動画『ビジネス初心者が、事業を億で売った“非常識な方法”を再現性高く解説します。』にて、りゅう先生とゲストのカオルさんが、ビジネス初心者がゼロから会社をスケールし、最終的に事業売却で大きなリターンを得るためのノウハウを徹底解説した。



動画冒頭でカオルさんは自身がゼロから始め7年後に会社を7億以上で売却した実体験や、現在指導しているスケール＆売却ノウハウを惜しみなく披露した。



動画で強調されたのは「ゴール設定（出口戦略）」「致命傷を負わず小さく始めること」「集中こそ才能」といった根本的な考え方だ。りゅう先生は「小さく始めて、大きく育てる」「10回やって1回当たれば大勝利。重要なのはお金・時間・感情のロスを最小にすること」とアドバイス。カオル氏も「僕も30歳までは社会不適応者。凡人でも成功は再現できる」とし、着実な実践を勧める。



具体的な実例としては「検索市場（Google検索からの顕在ニーズ狙い）を最初に攻め、6万円/月の営業利益を47都道府県に展開すれば年間3000万円、バリエーション次第で億に届く」など、再現性あるステップも提示。「バックエンド商品を想定し事業設計をしておく」「仕組み化こそ高値売却のカギ。バカでもできるシンプルさが重要」とも語った。



そして何よりも「集中力」について、「小さくテストし、手応えを感じたら他を捨てて１点集中すれば成功確率は劇的に上がる。これが“才能”と言える最大要素」と熱弁。手広くやろうとせずに一極突破に賭けた自身の決断も明かしている。



事業売却時の注意点も具体例を挙げ、「悪徳M&A業者は絶対避けるべき。成功報酬“最大30%”など法外な手数料で数千万円損することも」「必ず信頼できる仲介者・相場観を持つ専門家にアドバイスを受けること」と警鐘。さらに「妙な節税には手を出すな。地味な利益の積み上げこそ最大の価値」と力説した。





りゅう先生は「これが知識として頭に入れば、誰でも“億売却”は夢じゃない」とエール。「もし行き詰まっていたら、まずは相談を」という実践促進の呼びかけで動画は締めくくられた。