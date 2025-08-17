¡ÚÅÄÂ¼½¤°ì¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯8·î16Æü J2¥ê¡¼¥°Âè26Àá ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕvsÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
J2¥ê¡¼¥°Âè26Àá ÀéÍÕ1¡Ê0-0¡Ë0ÆÁÅç
19:03¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê Æþ¾ì¼Ô¿ô 15,222¿Í
»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
J2¶þ»Ø¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¸Ø¤ëÀéÍÕ¤È¡¢ºÇ¶¯¤Î¼éÈ÷¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«13¼ºÅÀ¤ÎÆÁÅç¡£¥ê¡¼¥°2°ÌÂÐ3°Ì¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÍ¥¾¡ÀïÀþ¤òÀê¤¦Âç°ìÈÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì·¤È½â¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Î¾¡Éé¤Ï¡¢65Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤ÆÁÅç¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ë³®²Î¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
ÀéÍÕ¤Î¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¼º¤Ã¤¿¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡¢¥ê¡¼¥°ÃæÃÇ´ü´ÖÃæ¤ÎÎý½¬¤ÇÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¥ß¥É¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¡£¹¶·â¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ÎÀ°Íý¤ÏÌÀ³Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¸åÈ¾Àï¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥µ¥«¥¼¥¤¥ó¤Î²ÃÆþ¤Ç¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤ÏºÆ¤Ó¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¤À¤±¤Ë¹¶·â¤òÆÃ²½¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤âÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¡£Ãæ±û??µ¯ÅÀ¤òºî¤ì¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¤Î¼å¤µ¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥´¡¼¥ëÁ°¤Î·èÄêÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Àï½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤È¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤¹¤Ç¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¬Ç½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¡½¡½¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾ï¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¡¢´ÆÆÄ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Â¾Êý¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÆÁÅç¤â·è¤·¤Æ¼éÈ÷°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏÀéÍÕ¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢À¸¤¸¤¿·ä¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¸åÈ¾¤ÏÁª¼ê¸òÂå¤Ç¹¶·â¤ò³èÀ²½¤·¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÀéÍÕ¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£GK¥Û¥»¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀéÍÕ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¾ÚÌÀ¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂ¼½¤°ì¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë
1958Ç¯ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£1995Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»ïÄÌ¿®°÷¡¢2007Ç¯¤«¤éÆ±»ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÁª¹Í¡ÊÅêÉ¼¡Ë°Ñ°÷¡£¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¡¦ÂÎ°é½µÊó¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾ÞÅêÉ¼°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£