海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【富裕層の常識】通常の日本の銀行よりも金利が高い！？これからの時代で必ず知っておくべき海外の銀行口座のメリット・デメリットや開設方法を教えます！』と題した動画で、ドバイの銀行口座の実態を語った。動画冒頭で宮脇氏は「ドバイの銀行口座は個人的に条件が非常に良い」と述べ、UAEディルハムがドルペッグされている点やマルチカレンシーの口座が作れる点、さらに非居住者でも開設可能な銀行もあることを実体験を交えて説明した。



「中東の国では、銀行口座はイスラム銀行と通常の銀行に分かれますが、現代のドバイでは利子もつきますし、サービス面で大きな違いはありません」と文化的な背景を解説した上で、「最近はネットバンク、特に実店舗を持たないWio Bankの使い勝手が群を抜いている」と具体名を挙げ、写真撮影やスマホだけで口座開設が完了する簡便さ、現地ATMネットワークとの連携、資産分散志向の富裕層にとって必須の存在と強調した。



「給料を振込口座に指定するだけで普通預金で年利最大6％も」と利率の高さにも言及し、「送金もWiseと提携していて非常にスピーディー」「マルチカレンシー口座で複数通貨を手数料無料で維持できる」と最先端の金融事情に触れる一方、大手銀行でもエミレーツIDや各種証明書類が求められ、「特に非居住者の開設は一筋縄ではいかないが、専用制度を用意しているNBD銀行などなら可能性はある」と注意点も付け加えた。



一方で、担当者が付かない通常口座利用の場合は「いきなり口座凍結されるリスクもある」として、「プレミア口座やVIPサービスを使うことがリスクマネジメントに直結する」と現地ならではの注意点も披露。ゴールデンビザ取得や不動産購入と組み合わせることで、渡航から最短3週間で全ての手続きが終わるケースも紹介し、「このスピード感や柔軟さがドバイの強みですが、不動産や銀行選定も信頼できる業者と進めることが大切」とアドバイスした。



また、10月開催予定のドバイ不動産視察ツアーについても「これまでツアーに参加し、物件購入から口座開設、ビザ取得までされた方もいる」と案内。「押し売りや詐欺、変な物件をつかまされるリスクも現地情報と人脈で回避できる。参加者には投資家目線で同行し判断サポートします」と信頼の強みを語った。



最後に宮脇氏は「投資や資産運用に壁を感じている方にも届くよう、今後も実体験ベースで情報発信していきます」と、動画を締めくくった。