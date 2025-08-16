この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクターさんが、自身のYouTubeチャンネルで「出前館の配達員への対応が寛容に？私の不手際で商品をこぼした際の出来事をお話しします」と題し、実際に自分のミスで商品の牛丼と牛皿をこぼしてしまった際のエピソードを語った。



レクターさんは、配達中に自転車で転倒し、商品が一部こぼれてしまったことを率直に説明。「これはもう明らかに100%私の不手際だったんですね」と自らのミスであることを強調した。そしてサポート窓口に事情を伝えたところ、最初こそ「商品を廃棄してください」と指示されたが、その後に「お客さんに受け取りの意思を確認し、返金の旨を伝えてください」といういつもの対応に切り替わったという。



驚きだったのは、その後の報酬対応だ。レクターさんは「今回の件って100%私が悪いじゃないですか」としながらも、「今回もね、ちゃんと報酬をいただけたんですね。だから結構緩くなったのかなと思っていて、そこはちょっとびっくりした」と素直な驚きを明かしている。実際、出前館は昨年12月から「弁償と報酬没収は原則なし」と明言しており、その背景には配達員が弁償を恐れて事故を隠すケースが問題視されたことがあると言及。「弁償は噂が一人歩きしているのでもちろんないんですけども、報酬没収すらもなかったというので、ちょっと驚いたな」と率直な感想を語った。



さらにレクターさんは6月から適用された新ガイドラインにも触れ、「配達実績や過去の記録を考慮してアカウント対応するなど、かなり緩和された」「出前館側としては、配達員にもっと優しくしようみたいな感じで変わったなと思ってる」と配達員目線の変化を指摘している。



今後に向けて、受け機能やダブル注文の解体、送料変動性の見直しなどを要望しつつ、配達員がより働きやすい環境づくりに期待を寄せた。「最近のサポートの対応はむしろ親切で高圧的ということは全くない」と最近のサポート体制の変化にもコメント。



動画の最後でレクターさんは「ガイドラインが変わってから、今回のようなケースでも報酬没収されないという人はいるのか、経験談や感想もぜひコメントでお寄せください」と視聴者へ投げかけ、今後もフードデリバリー関連の情報を発信していく姿勢を示して締めくくった。