¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥Ê¥Ë¤³¤Î¥Ý¡¼¥ë!?¡×¡Ö¤¨¡¢¾è¤ê¾å¤²¤¿!?¡× Ï©¾å¤ËÀø¤à¡Ö¥ï¥ÊÊª·ï¡×¤¿¤Á ¤Ê¤¼¤«¡È¤Ö¤Ä¤±¤¬¤Á¡É¤ÊÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¡©
ÉÔ´·¤ì¤ÊÅÚÃÏ¤ËÀø¤àÏ©¾å¤Î"¥ï¥Ê"
¡¡²ÆµÙ¤ß¤Ï¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¡¢±ó½Ð¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸©¶¤ò±Û¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏÅÚÃÏ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤Ê¤É¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡©¡×¤È»×¤¦ºÙ¤«¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤Ï´·¤ì¤¿¹½Â¤¤ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÏ©¾å¤Î¾ã³²Êª¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤ê»¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ë¡Ä¡Û¤³¤ì¤¬¶²¤í¤·¤¤¡ÖÏ©¾å¤Î¥ï¥ÊÊª·ï¡×¤¿¤Á¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢ºë¶Ì¸©¤ÇÁø¶ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È¤¢¤ë¤¢¤ëÊª·ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¡¢ÂÀ¤¤¡Ä¡ª ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤é¡ÖµðÂç¤Ê¾ã³²Êª¡×
¡¡¤Þ¤º¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤Ë¤Ï°ìÈÌÆ»¤¬·ã¤·¤¯½ÂÂÚ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬³Æ½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼çÍ×Æ»¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÀî±è¤¤¤ÎÅÄ±àÃÏÂÓ¤ä²Ì¼ùÎÓ¤Ê¤É¤¬¹¤¬¤ëµÖÎÍÃÏ¤òÈ´¤±¤ëÆ»¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤ÀÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¤³¤¦¤·¤¿Æ»Ï©¤òÄÌ¤ë¤È¤¡¢É¬¤ºÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ÖÉýÀ©¸Â¤Î¥²¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÇÀÆ»¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ÏÂç·¿¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Î¿ÊÆþ¤äÄÌ²á¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÅìµþÅÔ¤äÂ¾¸©¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥²¡¼¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥²¡¼¥ÈÀßÃÖ¤Î·Ù¹ð¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÖÉýÀ©¸Â¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÌë´Ö¤Ë¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÇÀÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬ÀéÍÕ¸©ËÌÉô¡¢Íøº¬Àî±è¤¤¤ÎÌîÅÄ»Ô¡¢Çð»Ô¡¢²æÂ¹»Ò»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÉô¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤¬Â¿¤¯ÄÌ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤¬¼çÍ×Æ»Ï©¤ò³°¤ì¡¢ºÙ¤¤Æ»¤Ø¤È°ÆÆâ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢Â®ÅÙ¤òÍÞ¤¨¤ÆÁö¤ê¡¢Á°Êý¤Ë¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ãÆÍÃí°Õ¡© Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤ÎÀ×
¡¡°ìÊý¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤¬¤¢¤ëÂçÄÌ¤ê¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤«¤é¸«¤Æ¸òº¹ÅÀ¤ÎÃæ¿´Â¦¤ËÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤Î¾×ÆÍ¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¡¢¤¢¤é¤¿¤Ëºî¤êÄ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡¾×ÆÍ¤ÎÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë²Õ½ê¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÆóÅÙ»°ÅÙ¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓÉôÊ¬¤Ë»°³Ñ¥³¡¼¥ó¤òºÜ¤»¤¿¤ê¡¢¾×ÆÍ¤Î¥À¥á¡¼¥¸´ËÏÂ¤Î¤¿¤á´Ë¾×ÍÑ¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸òº¹ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤ÇÂÐ¸þ¼Ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤³¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¸òº¹ÅÀÃæ¿´Â¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¸«¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤ÎA¥Ô¥é¡¼¤Î»à³Ñ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»à³Ñ¤ËÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢¸òº¹ÅÀ¤ò¼Ð¤á¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Î¹¤¤Æ»¤Ç¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Âç²ó¤ê¤¹¤ë¡×¤¬¸¶Â§¤À¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¥ó¥É¥ëÀÚ¤Ã¤¿¤é¡Ö±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¬¤Á¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÆ»Ï©¤ËÀø¤à¥ï¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¹â¤¤±ïÀÐ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡½½Ê¬¤ÊÆ»Éý¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÄÌÎÌ¤âÂ¿¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢¼ÖÆ»¤ÈÊâÆ»¤ò°ÂÁ´¤Ë¶èÊ¬¤¹¤ë¹½Â¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊâÆ»ÉôÊ¬¤ò¤«¤µ¾å¤²¤·¤Æ¼ÖÆ»¤È¤ÎÃÊº¹¤òÉÕ¤±¤ë¡×¡ÖÊâÆ»¤È¼ÖÆ»¤ò±ïÀÐ¤Ç¶èÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¼ç¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¤³¤Î¸å¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¤µ25cm¤Î±ïÀÐ¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÉßÃÏ¤ä¡¢»þ´ÖÂß¤·Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤¬Æ»Ï©¤ÈÀÜ¤¹¤ë²Õ½ê¤Ç¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤Î±ïÀÐ¤ÎÀÚ¤ê·ç¤¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ä¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î»à³Ñ¤Ç±ïÀÐ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¤ËÁá¤á¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ë¤È¡¢ÆâÎØº¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ÎÆâÂ¦¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬±ïÀÐ¤ò¤Þ¤¿¤°¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤±ïÀÐ¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬¾è¤ê¾å¤²¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤ß¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡Ö25cm¡×¤Î±ïÀÐ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥µ¥¤¥É¥·¥ë²¼Éô¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤Îº¯À×¤¬»Ä¤ë±ïÀÐ¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä»þ´ÖÂß¤·Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤ÉÏ©³°¤Î»ÜÀß¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë±ïÀÐ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¯¥ë¥Þ¤Î½ÐÆþ¸ý¤ÎÃæ±û¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ´·¤ì¤ÊÅÚÃÏ¤òÁö¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó°Ê¾å¤Ë¼þ°Ï¤Î³ÎÇ§¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£