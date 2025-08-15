【カービィのエアライダー】 2025年 発売予定 価格：未定

ゲームクリエイターの桜井政博氏は自身のXにて、2025年に発売を予定しているNintendo Switch 2用新作タイトル「カービィのエアライダー」に関するポストを投稿した。

「カービィのエアライダー」は、ニンテンドー ゲームキューブにて発売された「カービィのエアライド」に続く22年ぶりの完全新作タイトル。4月に放送された「Nintendo Direct」にてタイトルが発表されたが、その後は続報などはなく、詳細については明かされていない。

本日8月15日は桜井氏が代表取締役を務めるゲーム会社・ソラの20周年記念日ということもあり、桜井氏はXにて「ご愛顧ありがとうございます」と感謝の言葉を述べつつ、「カービィのエアライダー」については「まだゲーム画面さえ出せていませんが、近いうちに情報を出せると思います」と発言。どのような形で何がお披露目されるのか、今後の動向に注目したい。