実写ドラマ「フォールアウト」シーズン2の新ビジュアルが公開ニューベガスの看板を背にするルーシーたち
【ドラマ「Fallout」シーズン2】 12月 放送予定
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」にて12月に放送が予定されている実写ドラマ「Fallout（フォールアウト）」シーズン2の新ビジュアルが公開された。
ドラマ「フォールアウト」は、ロールプレイングゲーム「Fallout」シリーズを原作とした作品。今回公開されたのはシーズン2の放送に向けた新ビジュアルとなっており、作中に登場する都市「ニューベガス」の看板を背にするルーシーとマクシムス、そしてグールーの3人の姿を確認できる。
「Fallout」公式Xはこの新ビジュアルを公開するとともに、ドイツで開催予定のゲームショウ「gamescom」のオープニングナイトライブにて何かしらのチラ見せを行なうことを示唆している。
Time for a little road trip. Season Two is coming but first: a quick pit stop @gamescom #OpeningNightLive on Tuesday. Bring a Stimpak. pic.twitter.com/wCIUUyP8Bh- FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) August 14, 2025