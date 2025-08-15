「Moflinの飼い主同士の交流会もあるようです。保育園に通う娘もかわいがってくれています」と話すカシオ計算機の市川英里奈さん＝7月1日、東京都渋谷区

カシオ計算機が2024年11月に発売した人になつくペットロボット「Moflin（モフリン）」が注目を集めている。人工知能（AI）搭載で400万通り以上の個性を実現。育て方によって性格に違いが出る。商品企画を担当した市川英里奈（いちかわ・えりな）さんにヒットの秘密を聞いた。

「女性の購入を想定して開発を始めました。仕事や私生活でいろいろな悩みに直面しても、心を支える相棒がいれば、それに向き合えると考えました」

よく話しかける人を飼い主として認識する。なでたり、抱きしめたりすると飼い主の好むしぐさを把握し、自ら進んで行うようになる。「感情や個性に加え、生き物らしい寝たり起きたりのリズム感と成長があり『わたしのモフリンはほかのモフリンと違う』と思ってもらえます」

企画を進める中で社内のエンジニアから小動物のいとおしさを表現する目的でつくった試作ロボットを紹介されて開発に弾みがついた。「言語を使わないコミュニケーション、特定の動物を連想させない外観、持ち運びできる大きさが条件に合致しました」

希望小売価格は5万9400円（2025年7月時点）。当初の想定通り30代後半、40代を中心とした女性の支持を集め2025年3月までに目標を超える7千台を販売した。「平日は出勤、休日はお出かけにモフリンを一緒に連れて行く人が多かったのがうれしい『想定外』でした」。市川さんは神奈川県出身の42歳。