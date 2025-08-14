「モーニング娘。」の元リーダー・道重さゆみ（36）が14日をもって芸能界を引退。ファンからは感謝やねぎらいの声が多く寄せられている。

道重は2003年に第6期メンバーとしてモー娘。に加入。在籍日数4329日は卒業当時歴代最長。同期に藤本美貴、田中れいならがいる。12年5月に8代目リーダーに就任し、14年11月26日の横浜アリーナ公演で同グループを卒業した。23年12月、「強迫性障害」と診断されたことを公表し、一部活動を制限。今年1月に今夏限りでの芸能界引退を発表していた。

同日開催されたライブツアー千秋楽（東京・Zepp diverCity）で、22年あまりの芸能生活にピリオドを打った。

ネット上では、ライブを見届けたとみられるファンから「1曲目から涙止まらなくて手紙で泣いて最後でも泣いてずっと泣いてた」「取材陣を入れずに観客に別れを告げる姿、寂しいけどカッコイイ」といった感動のコメントがあふれた。

また、ほかにも「さゆの人生がこれからもずっと幸せでありますように」「22年間ずっとかわいいアイドルでいたの凄すぎる。長い間本当にお疲れ様でした！」「推せて幸せでした」とねぎらいと感謝のコメントが多く寄せられている。