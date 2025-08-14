北島康介氏と萩野公介氏が巨人戦を観戦

東京ドームの最前列に現れた大物アスリートに注目が集まっていた。13日に行われたプロ野球・巨人―中日の中継に何度も映り込む姿に「気になってしょうがない」「見てるよね？？？」と、ファンから熱視線が注がれた。

バックネット裏の最前席で試合を楽しんだのは、競泳のアテネ・北京五輪平泳ぎで2大会連続金メダルを獲得した北島康介氏とリオ五輪個人メドレー金メダリストの萩野公介氏。北島氏は、巨人とティファニーがコラボした帽子を着用。時折、ビールを楽しみながら、歓声を送っていた。

中継でも何度も映った競泳界のレジェンド2人の豪華共演にX上のファンも反応した。

「最前のお客さん、よく見たら北島康介と萩野公介やwww」

「萩野はすぐ分かったけどお隣さんは北島康介だったんだ」

「北島康介は読売ファンやけど萩野公介は？」

「バックネット裏にいる北島康介が気になってしょうがない笑」

「さああなたたち！北島康介さん（と萩野公介さん）を手ぶらで帰らせるんですか！」

「東京ドームの最前列で北島康介さんと萩野公介さん見てるよね？？？？」

「北島康介が気になって試合に集中できない」

大の巨人ファンとして知られる北島氏が見守る中、巨人は3-4で敗れている。



（THE ANSWER編集部）