大河『べらぼう』苦しむ歌麿の呪縛を解いた、現代のクリエーターの魂を揺さぶる鳥山石燕の言葉【後編】

8月10日に放送されたNHK大河ドラマ「べらぼう」第30話『人まね歌麿』の回想と考察。【前編】の記事では、歌麿（染谷将太）の壮絶な「生みの苦しみ」と、助けることもできず悩む蔦重（横浜流星）を回想しました。

自分の“”夢”だった「俺が当代一の絵師にしてやる！」という「時が来た」とひらめいた蔦重は、歌麿を売り出すため、「枕絵」を描くことを勧めます。

けれど、それは歌麿を苦しめることになってしまいました。自分が死に追いやってしまった鬼畜な母親と愛人の浪人の幻覚に悩まされ苦しむ歌麿と、救えずに悩む蔦重。

そんな地獄から、歌麿を（蔦重も）引き上げてくれたのが鳥山石燕（とりやませきえん／片岡鶴太郎）でした。

NHK大河ドラマ「べらぼう」公式サイト

「忘れるか！あんなに楽しかったのに」の言葉が歌麿の呪縛を解く

浮世絵ファン、妖怪ファンなら誰でも知っている江戸中期の画家・浮世絵師、鳥山石燕。史実でも数多くの著名な絵師を排出した師として知られ、喜多川歌麿、恋川春町、栄松斎長喜、歌川豊春などを育ててました。

『べらぼう』片岡鶴太郎の名演が話題、鳥山石燕の生涯と「辞世の句」歌麿との実際の関係とは

ほかの絵師が描く「妖怪画」は、恐怖心や嗜虐性をかき立てるようなものも多いのですが、石燕の画風は、ちょっとクスッと笑ってしまうようなタッチで妖怪への愛情が感じられるのが特徴です。

鳥山石燕の『画図百鬼夜行』。左上から、ドラマ内で描いていた、ぬっぺふほふ、犬神、白児、猫また、たぬき。

そんな石燕は耕書堂の本を読み、「これはあの時の、三つ目の小僧が描いた絵に違いない」と、店を尋ねてきます。

初めて唐丸に出会った時、母親に暴力を振るわれおでこの真ん中にたんこぶを作っていたので、石燕は彼を「三つ目」と呼びました。

ちょうど「妖怪三つ目小僧」のようにおでこの真ん中にたんこぶがあるから単純にそう呼んだのでしょうか。「妖怪がそこにいるのが見える」と言っていた石燕のことだから、歌麿が素晴らしい才能を持つことを瞬時に感じ（それを感じとる石燕も三つ目の持ち主なのでしょう）、両目以外に持つとされる特別な感覚器「第三の目（サードアイ）」の意味で言ったのかもしれません。

店に戻ってきた歌麿を見て

「やはり歌麿は三つ目であったか〜！」

「なんで来なかった？ いつくるか、いつくるかと待っておったのじゃぞ」

「けど、よう生きとったな、よう生きとった」

と大喜びする石燕。見ているほうも嬉しくなるようなシーンでしたね。子供時代、1回会っただけなのに自分を覚えていてくれたことに驚いた歌麿が「覚えていてくれたんですか」と聞くと、

「忘れるか！あんなに楽しかったのに」という石燕。このセリフはぐっときました。

自分と絵を描いたことを楽しかったと思っていてくれた、自分を待っていてくれた、人殺しの自分が生きていていたことを喜んでくれた、存在を全肯定してくれるこの言葉はどれだけうれしかったことでしょう。

NHK大河ドラマ「べらぼう」公式サイト

現代のクリエーター達にも響く鳥山石燕の言葉

蔦重は、「今、歌麿はこんなものを描いているんです」よ、鳥山石燕に歌麿が黒く塗りつぶした絵を見せます。

あやかしが塗り込められておる

そやつらはここから出してくれとうめいておる

三つ目、なぜ、かように迷う？ 三つ目の者にしか見えぬモノがあろうに

絵師はそれを 写すだけでいい 写してやらねばならぬとも言えるがな

見える奴が描かなきゃ、それは誰にも見えぬまま消えてしまうじゃろう？

その目にしか見えぬものを現してやるのは

絵師に生まれついたものの つとめじゃ

歌麿の、蔦重の期待に応えたい強い想いと焦り、凄惨な過去から逃れられない苦しみを解き放ったのが、この石燕のまっすぐな絵師としての言葉でした。

「お前は才能に恵まれている。心に頭に浮かんだものをそのまま素直に絵にしろ。迷いを捨てて、純粋に“絵”を描け」というメッセージに打たれ、「弟子にしてくだせえ」頭を下げる歌麿。

このシーンは、多くの視聴者に感動を与えたようです。絵を描くことを生業にしている人にはもちろんダイレクトに響く言葉ですが、SNSの意見を見ると、絵だけに限らず、文字、文章、踊りなど、“何かを表現する人”すべてに響いたようでした。

石燕の言葉に視線を下に落とした蔦重には「クリエーターとして悩みの沼に落ちた歌麿を救えるのは、俺ではなく同じクリエーターの師匠しかない」という表情が感じ取れました。

弟子入りするために耕書堂を出て、石燕の家にいく歌麿。歌麿が腕を上げて本が売れれば俺も万々歳、「こっちは骨を折らずとも『濡れ手に粟』ってもんよ」と、強がる蔦重。けれど、「いろいろ間違ってましたさ」は、本当に寂しげでした。

「濡れ手に粟、棚から牡丹餅」は蔦重の地口なのですが、生真面目なていは「濡れ手で粟」と即、修正。「今、そこじゃない！」と言いたくなるようなズレている感で、そっけないのですが、落ち込む蔦重を思い遣ってツッコミをしているのが分かります。

そして、「あんたは本を売るのが仕事だろ？」と、はっぱをかけるつよ（高岡早紀）は実の母親らしい励まし方。「なぐさめてんじゃねえよ！ばばあ」という蔦重の間に親子愛を感じました。

NHK大河ドラマ「べらぼう」公式サイト

ありのままに絵を描く楽しさを取り戻した歌麿

石燕の家は、あの風貌らしからぬ、こざっぱりときれいに片付いていて、そこにびっくりしていた人も多かったようです。

私も、前回登場した、北尾政演（古川雄大）の家のように、書き損じの紙、資料、本などが乱雑に積み重なった“いかにも絵師というような家”を想像していました。

ところが、部屋の棚には観葉植物が入った器や焼き物の花器が置かれ、軒先にも器に植物が入ったオブジェがぶら下がり、さりげなく琵琶らしき楽器が立てかけられ（妖怪琵琶牧々を描く時に使った？）、まるでちょっとおしゃれな古民家カフェのような佇まいなのも印象的でした。なかなかの風流人でセンスのある人なのだなと思いました。

琵琶牧々（びわぼくぼく）鳥山石燕

石燕に弟子入りした後は憑き物が落ちたように穏やかな表情になった歌麿。

“俺も本当にそんな目（三つ目）持ってるんですか？”と問う歌麿に“多分持ってんじゃねえかな。待ってりゃそのうち何か見えてくるさ”と、のんきに答える石燕のやりとりも微笑ましかったですね。

｢それくらいでちょうどいいのさ｣と、言いつつ、妖怪ぬっぺふほふを描く石燕。そんな適当な師匠に笑みをもらしながら、呪縛から解き放たれた歌麿は、庭先に屈んで牡丹のを写生し始めます。

その牡丹は「歌麿」というという名前なのだとか。実際に調べてみると、確かに「歌麿」という品種のきれいなピンクの牡丹が販売されていました。

自分が描きたいものを描く、そんな想いで向き合ったのが自分の名前と同じ歌麿というピンクの美しい花だった……すごいこだわりの演出です。

NHK大河ドラマ「べらぼう」公式サイト

筆を走らせながら、そんな幸せを味わっている歌麿に「やっと心穏やかになった」とほっとしました。

大好きな蔦重が結婚し、自分は蔦重の本当の家族ではない、「妻」という家族になったていにはかなわないという、寂しさと身の置き場のなさを纏っていただけに、微笑みを浮かべて絵を描く歌麿には、史実はどうであれ、このまま大好きな絵を楽しんで描いてほしいと願ってしまいました。

「べらぼう」歌麿ブレイクから入牢〜転落〜衰弱までの真相。史実では違った歌麿と蔦重の出会い

今後、まだまだ歌丸には一波乱ありそうですし蔦重のビジネスの今後の展開も気になります。どのような脚本と演出とセリフで描かれていくのか楽しみですね。