サンダルより“この1足”！【ZARA】40・50代の足元映え♡「上品シューズ」

夏本番、そろそろ新しいシューズを迎え入れたい40・50代へ。大人の品を醸したいなら、定番のサンダルよりも、“この1足”がイチオシかも。今回、編集部が目をつけたのは、 【ZARA（ザラ）】の “スリングバック” デザイン。パンプスのようにキレイ見えして抜け感があり、涼しげにきまるのが魅力。かかと後ろのストラップでホールドするので、パカパカ脱げるサンダルが苦手、という人にもおすすめできそうです。大人女性の足元映えにぴったりの「上品シューズ」をセレクトしたので、ぜひお見逃しなく。

足元から秋を先取りするスウェード調素材

【ZARA】「スリングバックシューズ」\6,590（税込）

暑さはまだまだ続き、街ゆく人のファッションも夏真っ盛り。足元からほんのり秋を取り入れることで、周りと違った新鮮さを演出できます。そこでぴったりなのが、秋冬まで長く活躍するスウェード調素材のシューズ。上品でクラシカルなムードが香るバックルデザインも魅力。コーデに1点投入するだけで、2025年のトレンドでもある、ボヘミアンなエッセンスもプラスできそう。

大人可愛いアップリケデザイン

【ZARA】「アップリケ スリングバックシューズ」\6,590（税込）

淡いブルーが清涼感のある足元を演出するシューズ。アッパーに施されたアップリケディテールで、個性と可愛げもプラス。優しい雰囲気の色味ながらも、スリングバック × ポインテッドトゥでキレイ見えするのも嬉しいポイントです。ヒール初心者という大人女性も、4cmと低めなので気軽にトライできそう。

プラスワンで旬の足元になる編み込みディテール

【ZARA】「編み込みスリングバックヒール」\8,990（税込）

今シーズンもヘルシーな肌見せのトレンドは継続。そこでマストでチェックしておきたいのが、メッシュやシアー素材のアイテムです。編み込みディテールの透け感素材を取り入れたシューズは、プラスワンでグッと旬の足元に。見た目も涼しく軽やかにきまるのもおすすめポイント。さまざまなコーデに馴染みやすいエクリュカラーで、1足スタイバイしておけば幅広くヘビロテできそうです。

レザー × メタルアイレットでキリッとスパイシーに

【ZARA】「アイレット レザー スリングバックシューズ 50TH ANNIVERSARY」\12,590（税込）

大胆なメタルアイレットディテールが目を引くレザーシューズ。リアルレザーならではの品格を感じる1足です。細めのヒールで女性らしさを醸しつつ、エッジのきいたデザインでコーデにスパイスをプラス。オールブラックのコーデでモードに仕上げるも良し、あえてジーンズと合わせてカジュアルダウンしても、こなれた雰囲気を楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子