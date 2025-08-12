「心の底から湧き出てくる感情を誤魔化せない」山形で３年半過ごした31歳のストライカーがJ２最下位クラブに電撃カムバック
2025年８月12日、FWの藤本佳希（31歳）がモンテディオ山形から愛媛FCに完全移籍を果たした。
1994年２月３日生まれの藤本は愛媛県出身。2018年から2021年まで愛媛FCでプレーしており、古巣への電撃復帰となる。
その愛媛では2019年のJ２で９ゴール、2021年のJ２で10ゴールを決めている。山形では大怪我で長期離脱した時期もあったが、2023年シーズンにはJ２で10ゴールを挙げて存在感を示した。
今回の移籍を受け、31歳のストライカーは以下のようにコメントしている。
「３年半の間、お世話になりました。
このクラブでもっとプレーがしたい気持ちもありましたが、自分の現状と今後のサッカー人生を含め、心の底から湧き出てくる感情を誤魔化すことができないので、このタイミングで移籍することにしました。
山形で２人の子供が生まれて、２人の名前には青と白に纏わる漢字をそれぞれ入れました。僕だけでなく、家族にとっても山形は特別な場所です。
大怪我した後に掲げてくれた横断幕も、大好きな僕のチャントも、ホームの最高の雰囲気も、全てのゴールも、僕の宝物です。皆さんからたくさんの愛情を感じられたことがすごく幸せでした。本当にありがとうございました!」
特別な場所を離れ、藤本は古巣・愛媛で新たな挑戦を始める。持ち前の得点力で、J２最下位のチームを救えるか。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
1994年２月３日生まれの藤本は愛媛県出身。2018年から2021年まで愛媛FCでプレーしており、古巣への電撃復帰となる。
その愛媛では2019年のJ２で９ゴール、2021年のJ２で10ゴールを決めている。山形では大怪我で長期離脱した時期もあったが、2023年シーズンにはJ２で10ゴールを挙げて存在感を示した。
「３年半の間、お世話になりました。
このクラブでもっとプレーがしたい気持ちもありましたが、自分の現状と今後のサッカー人生を含め、心の底から湧き出てくる感情を誤魔化すことができないので、このタイミングで移籍することにしました。
山形で２人の子供が生まれて、２人の名前には青と白に纏わる漢字をそれぞれ入れました。僕だけでなく、家族にとっても山形は特別な場所です。
大怪我した後に掲げてくれた横断幕も、大好きな僕のチャントも、ホームの最高の雰囲気も、全てのゴールも、僕の宝物です。皆さんからたくさんの愛情を感じられたことがすごく幸せでした。本当にありがとうございました!」
特別な場所を離れ、藤本は古巣・愛媛で新たな挑戦を始める。持ち前の得点力で、J２最下位のチームを救えるか。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”