YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö10¿Í¤ËÀ¸¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡ØºâÉÛ¤ÏÉ×ÉØÊÌ¤Ë¤¹¤ë¡©°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¡È¤ª¶â¤ÎÀèÀ¸¡ÉÍÛ°ì¥Ñ¥Ñ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢É×ÉØ¤Î¤ª¶â´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Î¶¦Í¤Î¸ýºÂ¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤«¡¢ÊÌ¡¹´ÉÍý¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¤Ç¡£Å¬Åö¤Ç¤¨¤¨¤Ç¡£¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥àー¥É¤Ç¥Èー¥¯¤ò³«»Ï¡£ÍÛ°ì¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢²ÈÄí¤´¤È¤Ë¤ª¶â¤Î´ÉÍýÊýË¡¤ÏÍÍ¡¹¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î²È·×¤òÁ´¤¯ÊÌ¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¢¤Þ¤ê´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾ì¤Î¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²È·×¡É¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌÎã¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÁê¼ê¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Ãù¶â¤ÎÍÌµ¤ò´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Æ¤ª¸ß¤¤Ìµ·×²è¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÌÜ±£¤·¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«ー¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¼ý»Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤³¤½Åª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤äÀ¼¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡Ö°Õ³°¤È±ü¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬·ø¼Â¤Ç¡¢Ãù¶âÄÌÄ¢¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤À¤±¤¬Ãù¶â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È¤¹¤ì°ã¤¤¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÍÛ°ì¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤Ï¡È¤è¤Û¤É¤Î·ðÌó²ÈÉ×ÉØ¡É°Ê³°¤Ïµ©¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ÏÃù¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò²òÀâ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ª¸ß¤¤¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë²ÈÄí¤ÎÊý¤¬Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö¶¦Í¸ýºÂ¤ÎÍÌµ¤è¤ê¤â¡¢¡È²È·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Ã¤Á¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¡É¤¬ËÜ¼Á¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÇHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Î¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤òÉ×ÉØ¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡È¤¤¤¤Âç¿Í¡É¤Ç¤¢¤ê¡ÈºÇ¹â¤ÎÉ×ÉØ¡É¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Ï¤É¤¦¤«¡¢°ìÅÙ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÆ°²è¤ò·ë¤ó¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
