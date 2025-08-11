ハウス食品が、新レトルトカレー「ぎゅっと濃厚玉ねぎカレー」の「ブイヨン風味仕立て」「生クリーム風味仕立て」を8月11日に新発売します。

新商品は、カレーの具材として目立ちにくい、「玉ねぎ」を主役にしたカレーで、玉ねぎのうまみや特徴をふんだんにいかしています。

玉ねぎは、シャキシャキとした食感の生玉ねぎ、あめ色になるまでじっくりと時間をかけて炒めた玉ねぎ、香ばしい風味を加えるオニオンチップ、うまみを引き立てるオニオンルーなど、家庭で調理するには手間のかかる「複数の玉ねぎ原料」を組み合わせて、玉ねぎの複雑な風味を再現。

生玉ねぎの原料は、シャキシャキとした食感をいかしつつ、ソースとの一体感を持たせるために煮込み時間を調整して、ほどよい「繊維感」と「煮溶け感」に仕上げています。

「ブイヨン風味仕立て」は玉ねぎのうまみや甘みと、じっくり煮込んだブイヨンのコクを調和させた、濃厚な味わい。一方の「生クリーム風味仕立て」は玉ねぎのうまみや甘みと、なめらかで濃厚な生クリームのコクで仕上げた一品。

ともに内容量150グラム、価格は261円（税込み）です。